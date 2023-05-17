Эстонская компания, продающая женское белье в России и Беларуси, значительно увеличила прибыль

Оборот концерна в 1-м квартале составил 14,1 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 28,1%. Оборот в розничной продаже увеличился на 40,1%, пишет Ärileht.

Брутто-прибыль в первом квартале 2023 года составила 8,1 млн евро, увеличившись за год на 24,6%.

Общий объем инвестиций в основное имущество составил за 1 квартал 2023 года 314 млн евро (в прошлом году за тот же период 60 000 евро).

По состоянию на конец марта в Silvano Fashion Group работали 1643 работника, из них 505 — в сегменте розничной торговли. Остальные — в производственной и управленческой сфере, оптовой торговле и т. д.

Silvano Fashion Group — холдинговая компания, владеющая предприятиями, которые занимаются дизайном, производством, оптовой, франчайзинговой и розничной продажей нижнего белья.

Доход в холдинг поступает от продаж товаров под брендами Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie, Laumelle и Hidalgo через оптовые и франчайзинговые каналы продаж, а также от розничных продаж в собственных магазинах холдинга, работающих под названиями Milavitsa и Lauma Lingerie.

Основные рынки сбыта - Россия и Беларусь.

На графике ниже — динамика стоимости акций Silvano Fashion Group