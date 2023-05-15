Прекрасная новость для столичных водителей: работы на улице Лийвалайа завершатся на два месяца раньше(1)
Город Таллинн вместе с заказчиком работ, концерном Utilitas, решил сократить период строительства сети центрального охлаждения – работы завершатся к концу августа, а не в октябре, как планировалось ранее. Строительство сети центрального охлаждения продолжится в следующем году.
Во время строительных работ для движения по улице Лийвалайа будет открыто по две полосы в каждом направлении, однако на период монтажа труб возможна временная организация движения по схеме 1+2, а в ночные часы для движения будет открыто по крайней мере по одной полосе в каждом направлении. Улица Ластекоду на отрезке между ул. Лийвалайа и Крейцвальди станет односторонней. Таллиннский департамент транспорта пересмотрел циклы работы светофоров на прилегающих улицах, в том числе на ул. Одра и Юхкентали, чтобы увеличить их пропускную способность.
Первый этап работ не повлечет за собой изменений в работе общественного транспорта, однако располагавшаяся по адресу Лийвалайа, 40 автобусная остановка Hotell Olümpia временно перенесена примерно на сто метров в сторону улицы Юхкентали.
Сегодня компания Utilitas начала строительство сети центрального охлаждения на отрезке улицы Лийвалайа между Тартуским шоссе и улицей Юхкентали. Новая сеть позволит охлаждать городские здания более экологично. Строительные работы осуществляет AS KE Infra по заказу Utilitas.
В период строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения на автомобиле в центре города.