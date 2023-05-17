Экономика
17.05.2023, 17:34

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имею ли я право работать меньше, если работодатель уменьшает зарплату?

 
Ülle Kool
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

На еженедельном собрании руководитель предприятия сообщил, что в связи со значительным снижением количества заказов правление решает вопрос о уменьшении заработной платы. Вправе ли работодатель в одностороннем порядке уменьшить зарплату, и если вправе, то на каких условиях, в каком размере и на какой срок?

Читатель издания Maaleht интересуется, какие права имеет работник в такой ситуации.

Отвечает юрист-консультан Инспекции труда Юлле Коол:

Как правило, трудовой договор может быть изменен, включая рабочую нагрузку и размер заработной платы, по договоренности сторон, как предусматривает статья 12-я Закона о трудовом договоре.

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