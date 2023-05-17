17.05.2023, 17:34
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имею ли я право работать меньше, если работодатель уменьшает зарплату?
ФОТО: | Delfi Meedia
На еженедельном собрании руководитель предприятия сообщил, что в связи со значительным снижением количества заказов правление решает вопрос о уменьшении заработной платы. Вправе ли работодатель в одностороннем порядке уменьшить зарплату, и если вправе, то на каких условиях, в каком размере и на какой срок?
Читатель издания Maaleht интересуется, какие права имеет работник в такой ситуации.