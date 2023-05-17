ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имею ли я право работать меньше, если работодатель уменьшает зарплату?

На еженедельном собрании руководитель предприятия сообщил, что в связи со значительным снижением количества заказов правление решает вопрос о уменьшении заработной платы. Вправе ли работодатель в одностороннем порядке уменьшить зарплату, и если вправе, то на каких условиях, в каком размере и на какой срок?