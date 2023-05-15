Кая Каллас: глупо и опасно думать, что мы можем вернуться к прежним отношениям с Россией

В своем выступлении премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что борьба Украины за свое существование – это одновременно и борьба за право существовать как государство и жить без репрессий. „Для России демократическая форма правления в Европе – это опасность, которую нужно уничтожить. Россия считает своим главным врагом либеральную демократию“, - отметила Каллас.

Премьер-министр добавила, что большая часть свободного мира в настоящий момент совершенно оправданно сосредоточилась на помощи Украине на поле боя. „Агрессора нужно отбросить на поле битвы. При этом нельзя забывать, что Россия воюет и против наших демократий – идет энергетическая война, информационная война, война в киберпространстве“, - сказала Каллас. „Мы в Эстонии, на передовой демократии, уже давно познакомились с гибридными тактиками России. Она пытается расколоть наше общество. И не только общество, но и доверие между нашими странами. Одна из долговременных целей России – подорвать единство союзников“, - пояснила Каллас.

Именно поэтому нашей целью должно быть поражение агрессора. „Каждая пауза, возникшая как результат переговоров играет только на руку Кремлю и дает России время, чтобы перестроить свои войска и подготовиться к новым атакам“, - сказала Каллас. Премьер-министр подчеркнула, что свободный мир должен придерживаться твердой линии по отношению к России. „Мы не можем поверить в добрые намерения агрессора и хладнокровного военного преступника. Россию нельзя оценивать через призму демократии. Россия – это государство-изгой, которое необходимо полностью изолировать. Было бы глупо и опасно думать, что мы можем вернуться к прежним отношениям с Россией. Наше давление на Россию должно усиливаться, а не ослабевать“, - отметила премьер-министр.