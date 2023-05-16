Новости Эстонии
16.05.2023, 07:45

Почему одновременно перекопали весь центр Таллинна? Вице-мэр Владимир Свет: это объясняется несколькими причинами

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Дорожные пробки в Таллинне. 10.5.2023
Дорожные пробки в Таллинне. 10.5.2023
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, отвечая на вопрос издания Delfi Ärileht, почему что в столице одновременно в нескольких местах начались строительные работы, объяснил сложившуюся ситуацию несколькими причинами.

Из-за идущих сейчас строительных работ Таллинн страдает от дорожных пробок. Как отметил руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо, участникам дорожного движения следует учитывать, что прокладка новой трамвайной линии влияет на движение в целом. „Сейчас, когда во многих местах идет строительство, желательно, чтобы участники движения по возможности не передвигались в центре города на автомобилях“, - сказал он.

Delfi Ärileht поинтересовалось у вице-мэра Таллинна Владимира Света, почему строительные работы начались одновременно в нескольких местах. По его словам, ситуация объясняется несколькими причинами.

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