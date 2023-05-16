16.05.2023, 07:45
Почему одновременно перекопали весь центр Таллинна? Вице-мэр Владимир Свет: это объясняется несколькими причинами(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, отвечая на вопрос издания Delfi Ärileht, почему что в столице одновременно в нескольких местах начались строительные работы, объяснил сложившуюся ситуацию несколькими причинами.
Из-за идущих сейчас строительных работ Таллинн страдает от дорожных пробок. Как отметил руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо, участникам дорожного движения следует учитывать, что прокладка новой трамвайной линии влияет на движение в целом. „Сейчас, когда во многих местах идет строительство, желательно, чтобы участники движения по возможности не передвигались в центре города на автомобилях“, - сказал он.