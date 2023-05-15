Полиция ищет пропавшего в Нарве мужчину. Из-за состояния здоровья ему угрожает опасность

Близкие мужчины сообщили полиции, что Василий ушел вчера в 16.30 из дома вместе с немецкой овчаркой. На собаке был ремень зеленого цвета. До сегодняшнего домой мужчина не вернулся, его близкие на контакт с ним выйти не могут.