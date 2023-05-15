Правительство направило в Рийгикогу проект прикладных актов Закона о совместном проживании
На сегодняшнем заседании правительство одобрило проект актов о применении Закона о равноправии в браке и совместном проживании и направило их на рассмотрение в Рийгикогу.
По словам министра социальной зазщиты Сигне Рийсало, с 2016 года, когда были приняты, но не реализованы акты о применении Закона о совместном проживании, часть людей в Эстонии продолжает жить в правовом тупике, которому необходимо положить конец.
„Настало время гарантировать равные права всем жителям Эстонии. Изменения в укладе общества не происходят в одночасье. Однако благодаря подобным изменениям в правовом пространстве, которые в некотором смысле являются техническими, но в то же время очень значительными, уменьшается количество людей, выражающих враждебность. Законы задают нам рамки и влияют на наши установки. Принятие прикладных актов и легализация равноправия в браке – важный шаг к тому, чтобы все члены общества чувствовали себя безопасно и обладали равными правами“, – добавила Рийсало.
Согласно направленному в Рийгикогу законопроекту, после принятия закона с 1 января 2024 года в брак могут вступить двое совершеннолетних лица независимо от их пола. Помимо брака, у людей также есть возможность заключить соглашение о совместном проживании. Подобным соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и пособий. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.
При заключении брака и зарегистрированном совместном проживании пары имеют права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в отношениях, не состоящих в браке. В основном они связаны с получением пособий, собственности, жилья и установлением происхождения. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это помогает избежать ситуации, когда при отсутствии завещания сожитель не имеет права наследования, и все активы автоматически переходят родственникам партнера. Также супружеская или партнерская помощь используется для установления ранее выраженных намерений, когда супруг или зарегистрированный партнер находится в бессознательном состоянии или не может самостоятельно принять решение о лечении или об отказе от него.
Согласно опросу, проведенному Turu-Uuringud AS, более половины жителей Эстонии поддерживают право на однополые браки. Из отчета Эстонского центра по правам человека (исследование проведено Европейским агентством по основным правам в 2020 году) стало известно, что права представителей сообщества ЛГБТ+ в Эстонии улучшились, однако люди по-прежнему часто скрывают свою идентичность. Почти половина респондентов подвергались притеснениям, а каждый десятый за последние пять лет был жертвой физического или сексуального насилия.