ЧП и криминал
15.05.2023, 11:36

ФОТО | Около перекрестка Мяо столкнулись два грузовика

 
Delfi
Авария на перекрестке Мяо
Авария на перекрестке Мяо
ФОТО: Lugeja foto

Сегодня в 10:21 утра в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту у перекрестка Мяо.

В результате столкновения упавший на проезжую часть контейнер частично перекрыл движение. На месте происшествия полицейский патруль регулирует движение.

Скорая помощь также находится на месте, никто серьезно не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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