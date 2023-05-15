15.05.2023, 11:36
ФОТО | Около перекрестка Мяо столкнулись два грузовика
ФОТО: Lugeja foto
Сегодня в 10:21 утра в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту у перекрестка Мяо.
В результате столкновения упавший на проезжую часть контейнер частично перекрыл движение. На месте происшествия полицейский патруль регулирует движение.
Скорая помощь также находится на месте, никто серьезно не пострадал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.