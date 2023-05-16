В некоторых местах в Ласнамяэ произошли пожары. Управа обратилась к жителям

„Несмотря на то, что теплая и сухая погода только набирает обороты, в некоторых местах района уже произошли возгорания, вследствие которых пострадали зелёные зоны или районный инвентарь. Просим всех жителей быть ответственными в своих действиях и соблюдать правила пожарной безопасности“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С наступлением теплого сезона все хотят насладиться летней погодой с грилем или костром, но с этим связаны и определенные риски. Во время пожароопасного периода разжигать костры на природе можно только в специально отведенных местах. В районе Ласнамяэ места для гриля расположены в парке Тондираба и на берегу речки Пирита.

Территория вокруг костра должна быть очищена от горючих материалов таким образом, чтобы не было риска возгорания. Необходимо следить за погодными условиями и не разводить костер в ветреную погоду. Костер рекомендуется разводить только при тихом ветре, следя за его направлением, чтобы искры при разведении костра или приготовлении шашлыка не летели на здания, лес или другие горючие материалы. Если погода позволяет, помните, что нельзя оставлять костер без присмотра на длительное время. Также важно следить, чтобы из-за костра не начала гореть ветошь и старая трава, ведь её жечь запрещено по всей Эстонии.

Районная управа также напоминает, что не затушенные сигареты нельзя выкидывать в урну или куда-либо ещё. После курения сигарету необходимо тщательно затушить, и, убедившись, что она затушена, поместить в негорючую емкость. К сожалению, из-за неосторожности при курении нередки случаи возгораний в мусорных баках, многоквартирных домах, частных домах и на природе. Следует помнить, что пожар легче предотвратить, чем потушить.

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