ФОТО | Эстония построила для Украины детский сад. Смотрите, как он выглядит!

„Построив Овручский детский сад, мы смогли доказать себе и другим, что с помощью удаленных решений можно внести свой вклад в восстановление Украины уже сегодня, когда в стране все еще идут активные боевые действия“, - сказала исполнительный руководитель Эстонского союза производителей деревянных домов Анника Кадая. „Это отличный пример сотрудничества между эстонским частным сектором, государством и страной назначения. При этом все четко видели перед собой цель: народ Украины уже сейчас нуждается в человеческих условиях для жизни“.

По словам исполнительного руководителя компании-производителя модульных домов Harmet OÜ Ало Тамма, такие короткие сроки изготовления и строительства стали достойной задачей для предприятия. За 170 дней модули спроектировали и построили в Эстонии, после чего доставили в Украину. Кроме того, на месте при помощи украинских рабочих возвели фундаменты, вспомогательные помещения и бомбоубежище.

„Ранее мы отправляли тысячи модулей в разные страны, но не в государство, где идут активные боевые действия, а ситуация на границе может измениться за считанные минуты. В общей сложности нам пришлось переправить через границу 34 грузовика в трех колоннах“, - пояснил Тамм. „Все прошло не совсем гладко, но на сегодняшний день детский сад готов. Несмотря на сжатые сроки, работа шла по плану“.

По словам руководителя проекта ESTDEV по восстановлению Украины Тармо Неэдо, при строительстве детского сада, вероятно, было установлено множество неофициальных мировых рекордов. „Эскизный проект детского сада был выполнен за два месяца вместо обычных шести. Изготовление и поставка модулей за 170 дней – это значительное достижение, которым эстонский сектор деревянного производства и модульного строительства должен гордиться. Передав Овручский детский сад в срок, Эстония зарекомендовала себя надежным партнером в восстановлении Украины“, - отметил Неэдо.