Итоги года: украинские военные беженцы успешно справляются на рынке труда

„Высокий уровень занятости украинских беженцев показывает, что у людей есть желание и воля жить независимо и начать восстанавливать свою жизнь. Для этого самое главное – найти работу, которая позволит им получать достаточный доход, чтобы содержать семью и снимать жилье, - сказала Улла Саар, вице-канцлер по вопросам труда Министерства социальных дел. – По сравнению с 2014 годом профиль украинских военных беженцев, прибывающих в Эстонию, отличается. Если в период 2014-2017 годов ими были в основном молодые мужчины с невысоким уровнем образования, то среди нынешних украинских военных беженцев больше женщин с более высоким уровнем образования“.

„Беспокойство вызывает тенденция, выявленная в ходе исследования рынка труда RITA. Согласно исследованию, высокий уровень образования беженцев не гарантирует им работу, соответствующую квалификации, - добавила Саар. – Проблемами являются недостаточное знание языка и отсутствие учреждений по уходу за детьми. Из-за незнания местного языка трудно найти должность, соответствующую предыдущему месту работы или квалификации, поэтому значительная часть украинских беженцев работает на низших должностях. Если в Украине работа чаще всего была связана с образованием, торговлей или здравоохранением, то в новых странах занятость, как правило, больше связана с неквалифицированным трудом, таким как уборка или работа в обрабатывающей промышленности“.

Самый высокий уровень занятости среди людей, получивших временную защиту, наблюдается в возрастной группе 35-39 лет. Почти половина всех работающих беженцев, нашли долгосрочную работу, с трудовым стажем более 200 дней. Количество зарегистрированных безработных среди получателей временной защиты в возрасте 20-64 лет сократилось до одной трети, тенденция к снижению сохраняется.