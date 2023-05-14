ВИДЕО | В волости Козе засняли смерч! В последние дни они появлялись в разных местах Эстонии

Синоптик Кайро Кийтсак рассказал Delfi, что весной и летом в сухие и теплые дни такие явления довольно распространены. „В последние дни смерчи разных размеров замечали в разных местах по всей Эстонии“, - добавил он.

Синоптик объяснил, что смерчи образуются, когда солнце интенсивно нагревает поверхность земли, над которой появляются поднимающиеся вверх потоки воздуха и образуется маленькая зона пониженного давления. Она расширяется, а в то же время воздух быстро поднимается, растягивая столп горячего воздуха вертикально, что вызывает эффект спирального движения. Когда же смерч сталкивается с холодным воздухом, то он начинает медленнее крутиться и оседает на поверхность.