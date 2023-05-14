Новости из зоопарка: в „Долине тигров“ состоялся праздник стропил

„Долина тигров“ - это не имеющее по своим масштабам аналогов в Европе ландшафтно-архитектурное решение, где для обитателей зоопарка создается среда, максимально приближенная к природной. Там будут построены преимущественно открытые вольеры для амурского тигра, но есть планы по экспонированию и других дальневосточных видов – леопарда, красного волка, красной панды и енота.

„Мы в ответе за тех, кого приручили, говорит Маленький принц в известном произведении Антуана де Сент-Экзюпери. Это философское высказывание в полной мере относится и к обитателям Таллиннского зоопарка. Наша обязанность – заботиться о них наилучшим возможным образом, - сказал мэр Михаил Кылварт. – За последние несколько лет в зоопарке появилось несколько важных объектов, таких как Поляриум, центр экологического образования и экспозиция „Тропический лес“, которая откроется уже на будущей неделе. „Долина тигров“ - это следующий крупный объект, которого давно ждали в зоопарке. Благодаря ему условия жизни тигров и многих других видов животных выйдут на совершенно новый уровень, предлагая при этом посетителям зоопарка увлекательную возможность понаблюдать за таинственными кошачьими в комфортной для них среде.“

„Мы защищаем только то, что любим и уважаем. Но для того, чтобы возникли любовь и уважение, мы должны сначала понять животных. Понимание, в свою очередь, может возникнуть по отношению к тому, чему нас учат, или на основании личного опыта взаимодействия. „Долина тигров“ даст посетителям зоопарка возможность узнать, понять и принять тигра как исчезающий вид и увидеть среду его обитания, - сказал Тынис Тасане, заведующий коллекцией Таллиннского зоопарка. - Кроме того, Таллиннский зоопарк играет международную роль в сохранении тигра, как вида, в европейских зоопарках, чтобы обеспечить страхование видов, которые при необходимости можно будет использовать для того, чтобы заселить их обратно в дикую природу“.