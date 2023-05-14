Новости из зоопарка: в „Долине тигров“ состоялся праздник стропил
Прошлым летом в Таллиннском зоопарке началось строительство „Долины тигров“. Сегодня, 11 мая, мэр Таллинна Михаил Кылварт принял из рук строителей венок со стропил и поблагодарил их за проделанную работу.
„Долина тигров“ - это не имеющее по своим масштабам аналогов в Европе ландшафтно-архитектурное решение, где для обитателей зоопарка создается среда, максимально приближенная к природной. Там будут построены преимущественно открытые вольеры для амурского тигра, но есть планы по экспонированию и других дальневосточных видов – леопарда, красного волка, красной панды и енота.
„Мы в ответе за тех, кого приручили, говорит Маленький принц в известном произведении Антуана де Сент-Экзюпери. Это философское высказывание в полной мере относится и к обитателям Таллиннского зоопарка. Наша обязанность – заботиться о них наилучшим возможным образом, - сказал мэр Михаил Кылварт. – За последние несколько лет в зоопарке появилось несколько важных объектов, таких как Поляриум, центр экологического образования и экспозиция „Тропический лес“, которая откроется уже на будущей неделе. „Долина тигров“ - это следующий крупный объект, которого давно ждали в зоопарке. Благодаря ему условия жизни тигров и многих других видов животных выйдут на совершенно новый уровень, предлагая при этом посетителям зоопарка увлекательную возможность понаблюдать за таинственными кошачьими в комфортной для них среде.“
„Мы защищаем только то, что любим и уважаем. Но для того, чтобы возникли любовь и уважение, мы должны сначала понять животных. Понимание, в свою очередь, может возникнуть по отношению к тому, чему нас учат, или на основании личного опыта взаимодействия. „Долина тигров“ даст посетителям зоопарка возможность узнать, понять и принять тигра как исчезающий вид и увидеть среду его обитания, - сказал Тынис Тасане, заведующий коллекцией Таллиннского зоопарка. - Кроме того, Таллиннский зоопарк играет международную роль в сохранении тигра, как вида, в европейских зоопарках, чтобы обеспечить страхование видов, которые при необходимости можно будет использовать для того, чтобы заселить их обратно в дикую природу“.
В Долине тигров для животных будет создана среда обитания, максимально приближенная к природной, где условия их содержания будут значительно улучшены, начиная с размеров территории и заканчивая объектами, призванными разнообразить среду обитания. Животные смогут карабкаться по скалистым стенам, охотиться за едой на тросах для кормления и перемещаться по туннелям. Также будут построены новые помещения для содержания животных и дополнительные вольеры на случай, если в тигриной семье появится пополнение. Поскольку тигры являются охраняемым видом, этого события все очень ждут. Чтобы посетителям было удобнее наблюдать за обитателями долины, будут обустроены смотровые навесы и туннели, а в кафе открывающегося в ближайшее время здания экспозиции тропических лесов можно будет наблюдать за тиграми через окно.
„Долину тигров“ строят предприятия ATEMO OÜ и EG Ehitus AS, спроектирована экспозиция предприятием SWECO Projekt AS, надзор собственника проводит OÜ Keskkonnaprojekt. Работы заказаны Таллиннским департаментом городского имущества. Стоимость работ, включая налог с оборота, составляет около 6,46 миллиона евро. Комплекс будет обустроен и заселен животными к концу этого года. Долина тигров откроется для посетителей после того, как животные освоятся в новом доме.