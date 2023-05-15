Учения Swift Repsonse принесут в Эстонию воздушный десант союзников

„В ходе учений состоится несколько воздушно-десантных операций. Мы хотим попрактиковаться в быстрое переброске войск с последующим выполнением поставленных задач, – пояснил начальник штаба учений Swift Response 23 в Эстонии полковник Виктор Кальницкий. – Силы обороны играют важную роль: они отвечают за прием и всестороннюю поддержку союзников, охрану и координацию воздушных и наземных операций“.

В учениях примет участие почти 1500 военнослужащих Польши, США, Чешской Республики, Великобритании, Латвии и Эстонии. В ходе крупной воздушно-десантной операции на аэродроме Нурмси высадится почти 600 парашютистов вооруженных сил Польши, Великобритании и Чехии.

В маневры вовлечены различные подразделения Сил обороны, а также части Кайтселийта Северо-Восточного, Северного и Западного округов территориальной обороны.

В воздушном пространстве возрастет активность союзной авиации, которая представлена как вертолетами, так и большими транспортными самолетами. Активная фаза учений завершилась 14 мая.

Swift Response 23 – международные учения Командования Армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa – USAREUR-AF) в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью больших маневров США Defender 23, которые связаны с учениями вооруженных сил Польши Anakonda 23. Маневры Swift Response начались 7 мая, учения завершаться 20 числа того же месяца.