Coop Bank вводит бесконтактные мобильные платежи

Google Pay – это быстрый и безопасный способ оплаты как в магазинах, так и в интернете. Добавив в Google Wallet банковскую карту Coop Bank, клиенты Coop Bank могут совершать бесконтактные платежи со своего смарт-устройства везде, где есть знак бесконтактного платежа или знак Google Pay.

Расмус Хейнла, глава отдела обслуживания частных клиентов Coop Pank, сказал, что Google Wallet – это безопасный и частный цифровой кошелек для устройств Android, который обеспечивает быстрый доступ к платежным картам и другой хранящейся там информации. „Платить через Google Pay безопасно, так как при проведении платежа данные банковской карты не используются, а подтверждение платежа осуществляется на основании привязанного к смарт-устройству номера и сгенерированного для транзакции уникального кода. Расплачиваясь с помощью Google Pay, вы можете быть уверены, что данные карты надежно защищены“, – сказал Хейнла.

Google Pay можно использовать для всех банковских карт частных и бизнес-клиентов Coop Pank. Каждый пользователь карты может сам добавить карту в приложение Google Wallet. Чтобы использовать Google Pay, сначала нужно включить на своем телефоне NFC, который обеспечивает бесконтактную аутентификацию и платежные операции. Затем в магазине Google Play необходимо скачать мобильное приложение Google Wallet, ввести данные своей банковской карты и подтвердить их контрольным кодом. Хейнла сообщил, что возможность активировать использование Google Pay в ближайшие недели будет добавлена и в мобильный банк Coop Pank.

Он добавил, что при использовании Google Pay в платежном терминале в месте покупки телефон необходимо разблокировать и держать рядом с платежным терминалом. При оплате онлайн с помощью Google Pay необходимо сначала выбрать оплату через Google Pay, ввести адрес доставки товара и подтвердить заказ.