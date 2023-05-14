Миф и реальность – являются ли криптовалюты схемами Понци?(1)
Криптовалюты обладают огромным потенциалом для инноваций и все еще находятся на ранних стадиях своего развития в качестве нового класса активов. Как и в случае любой новой технологии, вокруг криптовалют существует множество мифов и ложных утверждений. Среди прочего, криптовалюты, как и другие активы с высоким риском, также называют схемами Понци. Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии, объясняет, что такое схема Понци и чем она отличается от криптотехнологий.
Не секрет, что время от времени в криптопространстве появляются проекты, которые, как и в традиционном финансовом мире, представляют собой мошеннические схемы. Но такие случаи скорее являются исключением и не характеризуют крипто-сферу в целом. Негативное освещение в СМИ также вызывает большой резонанс среди общественности и создает благодатную почву для появления мифов и предубеждений относительно криптотехнологий.
Что из себя представляет схема Понци?
Схема Понци – это финансовое мошенничество, при котором доход первоначальным инвесторам выплачивается из денег новых инвесторов. Новые участники пирамиды обеспечивают высокую „доходность“ для старых участников, создавая обманчивое впечатление, что проект – это история успеха. Такая схема может работать до тех пор, пока к ней присоединяются новые жертвы.
Обычно сам проект не создает для инвесторов никакой дополнительной ценности – он просто перераспределяет средства между участниками схемы. Такая модель очень похожа на различные финансовые пирамиды или MML (многоуровневый маркетинг), однако в рамках схемы Понци инвесторам не требуется привлекать новых участников.
Для первоначальных участников схема Понци действительно может принести прибыль, однако, когда поступление новых инвестиций прекращается, схема рушится, и большинство участников неизменно теряют свои инвестиции.
Данная схема была названа в честь мошенника Чарльза Понци, который создал такую мошенническую схему в США в 1920-х годах. Большинство самых известных схем Понци пришли из традиционного мира финансов. Схемами на миллиарды долларов руководили такие известные личности, как Бернард Мейдофф, Роберт Аллен Стэнфорд, Том Петтерс и многие другие деятели, которые скрывались за фасадом респектабельных инвестиционных фондов или брокеров.
Естественно, в криптопространстве также возникали схемы Понци, такие как, например, BitConnect и PlusToken. К счастью, такие случаи являются лишь небольшой частью криптоэкосистемы и не должны рассматриваться как синонимы криптовалют.
Цифровая экономика и новые технологии
Криптовалюта основана на новых технологиях блокчейна, направленных на развитие цифровой экономики. Криптотехнологии не содержат элементов, делающих данный класс активов более подверженным созданию схем Понци, чем традиционная финансовая система. Существуют преступники, которые злоупотребляют финансовым сектором и технологиями, чтобы выманивать у людей деньги. Аналогично другим классам активов, криптовалюта требует тщательного анализа перед инвестированием. Финансовые инвестиции необходимо хорошо продумать, и их ни в коем случае нельзя делать под влиянием сиюминутных эмоций. Ненадлежащая оценка рисков – это быстрый способ попасть в ловушку мошенников.
Высокий риск – большая прибыль и большие убытки
Инвестиции с высоким риском иногда ошибочно называют схемой Понци. Более высокий риск обычно означает и более высокий потенциал прибыли. Однако это работает в обе стороны – более высокий риск подразумевает и большую вероятность потерять свои средства. Вкладывая средства в активы с высоким риском, одни инвесторы могут получить огромную прибыль, в то время как другие инвесторы могут потерять большую часть своих сбережений. Следует отметить, что в целом подавляющее большинство новых компаний в итоге банкротятся, как и перспективные и многообещающие проекты. Причиной этого может быть плохое управление и принятие неправильных стратегических решений, плохие коммерческие практики или неверный выбор технологии и т.д. Таким образом, автоматическое присвоение ярлыка Понци каждому высокорисковому активу или инвестиции совершенно не оправдано. Это также следует учитывать и в случае новых технологических проектов, для которых характерно множество неизвестных и новых факторов.
Криптовалюты подвержены влиянию рыночных колебаний в той же степени, что и другие активы.
С точки зрения потенциальных рисков криптовалюты нередко сравниваются, например, с технологическими компаниями и запасами нефти. Исключением являются стейблкойны, профиль риска которых значительно более низкий, так как их обменный курс привязан к определенной обычной валюте на уровне 1:1. В исследовании, проведенном в 2022 году организацией Coinbase Institute, в котором анализировалось прошлогоднее снижение стоимости криптовалют, в качестве решающей причины спада было названо не ухудшение перспектив криптовалют как таковых, а макроэкономические факторы. И действительно, внешние факторы могут существенно повлиять на стоимость любого актива.
Волатильность криптовалют во многом обуславливается их быстрым технологическим развитием и изменением. Риски высоки, отсюда и потенциальные прибыли или убытки. В обществе в целом криптовалюты считаются рискованным активом, тогда как другие инвестиции оцениваются не столь однозначно.
Неудачные инвестиции в криптовалюты нередко воспринимаются как участие в схеме Понци, тогда как потери в традиционных активах с аналогичным риском представляются просто как неудачные инвестиции. Зачастую это происходит только потому, что криптовалюты – это что-то новое, и люди, говорящие о них, просто недостаточно осведомлены о технологиях криптовалют и блокчейна.
Инвестируя в любую сферу, нужно проявлять осторожность, чтобы не стать жертвой мошенничества. От него не застрахована ни одна отрасль. С другой стороны, профиль риска криптовалют в инвестиционной сфере вполне сопоставим с другими рискованными активами. Поэтому при осуществлении всех видов инвестиций важно проводить самостоятельные исследования и принимать обдуманные решения, исходя из профиля риска каждого актива.