Миф и реальность – являются ли криптовалюты схемами Понци?

Естественно, в криптопространстве также возникали схемы Понци, такие как, например, BitConnect и PlusToken. К счастью, такие случаи являются лишь небольшой частью криптоэкосистемы и не должны рассматриваться как синонимы криптовалют.

Данная схема была названа в честь мошенника Чарльза Понци, который создал такую мошенническую схему в США в 1920-х годах. Большинство самых известных схем Понци пришли из традиционного мира финансов. Схемами на миллиарды долларов руководили такие известные личности, как Бернард Мейдофф, Роберт Аллен Стэнфорд, Том Петтерс и многие другие деятели, которые скрывались за фасадом респектабельных инвестиционных фондов или брокеров.

Для первоначальных участников схема Понци действительно может принести прибыль, однако, когда поступление новых инвестиций прекращается, схема рушится, и большинство участников неизменно теряют свои инвестиции.

Обычно сам проект не создает для инвесторов никакой дополнительной ценности – он просто перераспределяет средства между участниками схемы. Такая модель очень похожа на различные финансовые пирамиды или MML (многоуровневый маркетинг), однако в рамках схемы Понци инвесторам не требуется привлекать новых участников.

Схема Понци – это финансовое мошенничество, при котором доход первоначальным инвесторам выплачивается из денег новых инвесторов. Новые участники пирамиды обеспечивают высокую „доходность“ для старых участников, создавая обманчивое впечатление, что проект – это история успеха. Такая схема может работать до тех пор, пока к ней присоединяются новые жертвы.

Не секрет, что время от времени в криптопространстве появляются проекты, которые, как и в традиционном финансовом мире, представляют собой мошеннические схемы. Но такие случаи скорее являются исключением и не характеризуют крипто-сферу в целом. Негативное освещение в СМИ также вызывает большой резонанс среди общественности и создает благодатную почву для появления мифов и предубеждений относительно криптотехнологий.

Цифровая экономика и новые технологии

Криптовалюта основана на новых технологиях блокчейна, направленных на развитие цифровой экономики. Криптотехнологии не содержат элементов, делающих данный класс активов более подверженным созданию схем Понци, чем традиционная финансовая система. Существуют преступники, которые злоупотребляют финансовым сектором и технологиями, чтобы выманивать у людей деньги. Аналогично другим классам активов, криптовалюта требует тщательного анализа перед инвестированием. Финансовые инвестиции необходимо хорошо продумать, и их ни в коем случае нельзя делать под влиянием сиюминутных эмоций. Ненадлежащая оценка рисков – это быстрый способ попасть в ловушку мошенников.

Высокий риск – большая прибыль и большие убытки

Инвестиции с высоким риском иногда ошибочно называют схемой Понци. Более высокий риск обычно означает и более высокий потенциал прибыли. Однако это работает в обе стороны – более высокий риск подразумевает и большую вероятность потерять свои средства. Вкладывая средства в активы с высоким риском, одни инвесторы могут получить огромную прибыль, в то время как другие инвесторы могут потерять большую часть своих сбережений. Следует отметить, что в целом подавляющее большинство новых компаний в итоге банкротятся, как и перспективные и многообещающие проекты. Причиной этого может быть плохое управление и принятие неправильных стратегических решений, плохие коммерческие практики или неверный выбор технологии и т.д. Таким образом, автоматическое присвоение ярлыка Понци каждому высокорисковому активу или инвестиции совершенно не оправдано. Это также следует учитывать и в случае новых технологических проектов, для которых характерно множество неизвестных и новых факторов.

Криптовалюты подвержены влиянию рыночных колебаний в той же степени, что и другие активы.