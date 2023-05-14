14.05.2023, 16:20
ФОТО | Матерью года стала Орви Аазуметс
ФОТО: | Delfi Meedia
Традиционно в День матери Союз женщин Эстонии объявил обладательницу титула „Мать года“, которой в этом году стала Орви Аазуметс, пишет rus.err.ee.
Орви Аазуметс проживает в Раякюла (волость Винни). В ее семье 13 детей (1981-2003 г.р.) и 12 внуков.
Председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм отметила, что в этом году на звание „Мать года“ было выдвинуто около 20 кандидатов из разных регионов Эстонии. Почетной награды удостоилась многодетная мать, которая, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на ее долю, смогла воспитать в любви и заботе 13 детей, сказала она.
Союз женщин Эстонии присуждает титул „Мать года“ с 1998 года.