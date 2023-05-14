ФОТО | Матерью года стала Орви Аазуметс

Председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм отметила, что в этом году на звание „Мать года“ было выдвинуто около 20 кандидатов из разных регионов Эстонии. Почетной награды удостоилась многодетная мать, которая, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на ее долю, смогла воспитать в любви и заботе 13 детей, сказала она.