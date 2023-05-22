Никто не забыт: кто и как помогает ветеранам в Эстонии?
Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. И сегодня тех, кто непосредственно освобождал Европу от фашизма, остались единицы. Но именно сейчас они нуждаются в поддержке, как никогда. „МК-Эстония“ пообщалась с блокадницей, руководителем Таллиннского общества участников Второй мировой войны Ниной Ивановной Павловой и поговорила о том, кто помогает ветеранам и чем сегодня занимается организация.
Нина Ивановна Павлова – председатель правления Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны, блокадница, вдова Владимира Исаевича Метелицы. Пережившая войну женщина уже много лет помогает тем, кто много лет назад боролся с фашизмом, защищая родину. Раньше ветераны были моложе, активнее, и деятельность общества была немного другой. Сейчас же главное – это социальная работа.
Общество долгожителей
„У нас есть два фонда, и мы работаем с участниками и ветеранами войны, – рассказывает Нина Ивановна. – Участники – это те, кто был на фронте, воевал. А к ветеранам относятся и труженики тыла, и те, кто приравнен к участникам, но не воевал, а занимался разминированием после войны. Вместе с тружениками тыла у нас 95 человек, тружеников тыла 32. То есть у нас 63 участника войны и тех, кто разминировал. Непосредственно на фронте было 12 человек. Живут у нас долго. Мы создали такие условия для наших ветеранов, что они хотят жить“.
В прошлом году, по словам председателя правления Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны, было 10 человек, кто уже отметил столетний юбилей. В этом году из них осталось семеро. Кому-то – 101 год, кому-то – уже 102, 103, 104.
„И в этом году у нас девять человек, кто тоже перешагнет порог 100 лет. Я даже посмотрела следующий год – там еще восемь человек. Вы представляете? Мы каждого поздравляем, приносим цветы, не забываем. Посольство тоже поздравляет, – добавляет блокадница. – В начале апреля мы поздравляли Эллен Йоаорг. Она даже была в эстонском корпусе, много интересных вещей рассказывала. Есть у нас и еще два эстонца, которые тоже были в эстонском корпусе. В книге, которую мы издали, есть их воспоминания“.
Ветераны нуждаются в уходе
У Нины Ивановны, когда она говорит об обществе ветеранов, горят глаза. Она с гордостью рассказывает о тех, кто сейчас продолжает начатое когда-то ее покойным супругом дело.
„Я не одна работаю. В 2014 году мы вместе с Метелицей создали секцию потомков, разработали положение, устав, сделали удостоверения, анкеты. Мы принимали тех, у кого есть предки-ветераны. У нас 10 человек таких, в том числе Андрей Лазурин, Юля Калинина, Олег Беседин, Николай Устинов, Таня Лаврова, – перечисляет блокадница. – Мы создали два фонда. Из одного из них мы оплачиваем пребывание в домах по уходу. У ветеранов зачастую не хватает 500 евро, чтобы оплатить счет, ведь счета уже переваливают за 1000. Мы все эти дома знаем, держим контакт, договариваемся, чтобы приняли человека. Я занимаюсь подготовкой всех формальностей, а финансы ведет Людмила Ганс“.
В дома по уходу, по словам блокадницы, благодаря фонду в разное время удалось устроить 60 человек.
„Сейчас нам город сказал, чтобы мы сначала тех, кому нужен дом по уходу, направляли в социальный отдел района. Местные самоуправления сегодня могут оплатить часть счета за дом по уходу. Был у нас один человек, за которого полгода управа района платила, мы ничего не платили. Но это положено не всем, нужно соответствовать условиям, и мы знаем, что средства фонда все равно будут нужны, – отмечает Нина Ивановна. – Правда, сейчас средства заканчиваются, мы давно не делали сборов“.
Есть и еще один фонд, имени Метелицы, с другими, чем у фонда, который помогает профинансировать пребывание в доме по уходу, задачами.
„Благодаря этому второму фонду у нас люди бесплатно получают слуховые аппараты. Когда-то все началось с того, что все стали глухими, и появилась массовая потребность в аппаратах. Всех обеспечили, но со временем нужна замена. Обеспечиваем и трости, и коляски, и ходунки. Оплачиваем также памперсы, ведь у нас, в основном, лежачие все дома. Еще у нас работают сиделки. Они приезжают, моют человека, переодевают – тоже оплачиваем эту работу из средств фонда“, – объясняет Нина Ивановна.
Неизвестный благотворитель
Она добавляет, что и из Москвы для общества ветеранов по заявке привозили вспомогательные средства, и в Эстонии есть спонсор, который помогает с лекарствами – в этом году ветераны получили витаминов на 600 евро.
„Нам такие люди помогают! Я готова перед каждым встать на колени и поблагодарить за их помощь, – со слезами на глазах говорит блокадница. – Есть даже такой человек, который каждый месяц кладет нам на счет по 100 евро уже несколько лет подряд. Мы знаем его личный код, но найти его никак не можем, не получается. Но все равно мы его разыщем. Очень хотим с ним познакомиться и поблагодарить, выразить свою радость от того, что такой человек есть!“
„Мы проводим очень много мероприятий для волонтеров, для молодежи-помощников. В этом году я купила билеты на праздничный концерт, – продолжает Нина Ивановна. – В прошлом году на таком концерте я познакомилась с епископом Маардуским, владыкой Сергием. Я атеистка, но знаю о религии, много читаю. Так вот, владыка Сергий направил к нам двух помощников. У них есть организация „Покров“, добровольцы которой ходят к престарелым людям и даже организуют похороны для тех, у кого это сделать некому. Я очень обрадовалась, что существуют такие добрые люди! Так вот, на этом мероприятии владыка Сергий подарил мне икону. Теперь она стоит у нас в помещении общества за стеклом“.
Скоро выйдет книга
Планов на текущий год у общества ветеранов много: это и новые мероприятия, и книга, и фильм.
„Работают у нас потомки, дело живет. В этом году у нас план такой: сделать книгу о тружениках тыла. Все знают, кто такие ветераны, кто такие участники войны, кто такие блокадники. А кто такие труженики тыла, они сами даже порой не знают. Человеку вручили удостоверение государственной важности о том, что он награжден медалью за трудовую доблесть, или медаль, потому что он работал во время Великой Отечественной войны. Если он работал на заводе или фабрике, то там понятно. А если он работал в колхозе, то и сам не знает, что ответить на вопрос, за что был награжден“, – рассказывает председатель правления Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны.
„Но ведь его труд – не только его личный, он вошел в труд всего колхоза. А колхозы трудились и даже закупали танки на фронт! Так совместными усилиями, трудясь, они вносили свой вклад. И мы хотим о них написать. У нас своя типография, с которой мы работаем. Стоит только позвонить, сказать, они все сделают, – с гордостью заявляет Нина Ивановна. – Фильм хотим тоже сделать. Планируем в этом году закончить эту работу“.
Раньше общество ветеранов занималось организацией конкурса детского рисунка, жюри выбирало победителя, участвовали дети от шести лет. Из-за пандемии эта традиция прервалась, но в организации хотят ее возобновить – пусть дети рисуют на разные темы.
Выплаты из России прекратились
Павлова рассказывает, что сейчас у ветеранов и всех остальных – проблема с пенсиями из России. В свое время все блокадники проходили специальную комиссию по здоровью, после чего получили право на прибавку к пенсии от России.
„Мне как блокаднице с инвалидностью начисляли 7300 рублей, 100 евро получалось (примерно 80 евро по сегодняшнему курсу. – Прим.ред.). Я живу на пенсию, и это было солидной прибавкой. Зарплаты в организации у нас никакой нет, 22 года я работаю на общественных началах, – объясняет Нина Ивановна. – Есть еще ДЕМО – дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Для участника войны – 1000 рублей, для блокадника – 500 рублей. Независимо от инвалидности все получали эту прибавку с 2005 года. Сначала это касалось только граждан России. Я 10 лет привлекала внимание к этой проблеме, писала, обращалась куда только можно, и с 2015 года такую прибавку стали получать и эстонские ветераны, только называется она иначе“.
Блокадница говорит, что все что-то получали. Но все закончилось во втором квартале прошлого года, и с тех пор никто ничего из России не получает.
„Я обращалась в посольство, но сейчас там временный поверенный. Когда послом был Петров, все решали, все получали, всегда был у нас хороший контакт и слаженная работа“, – отмечает Нина Ивановна.
Помнить надо
Несмотря на то, что ветеранов становится все меньше, а их здоровье – все хуже, на 9 Мая для желающих будет организован автобус, чтобы поехать к Бронзовому солдату, возложить цветы.
„Сейчас уже из ветеранов почти никто не может прийти. Будут труженики тыла, но и у них уже средний возраст – 97 лет. Но мы поедем, кто сможет, – не сомневается блокадница. – Я всегда на 9 Мая делаю траурный букет, очень красивый. В том году заказала с лентами, надписи – на русском и эстонском. Положила, а потом подумала, не будет ли проблем из-за этих ленточек, может быть, не надо было. Но ничего, все хорошо. А потом мне рассказывали, что, увидев наш букет с надписями, многие обрадовались, что мы еще есть, что ветеранов помнят – ведь было подписано, от кого цветы“.
Все старики осведомлены о запретах на символику и строго следуют новым правилам.
„Все, что запретили, мы соблюдаем. Зачем нам проблемы? Но все равно мы ходим, людей поздравляем, о ветеранах пишем и говорим. Все равно надо помнить и надо говорить, – считает Нина Ивановна. – Вот у нас есть фильм про эстонский корпус. Ведь как у русских были и герои, и предатели, так же и у эстонцев были те, кто воевал против фашизма, и те, кто состоял в СС. Только что же русских до сих пор называют оккупантами? Сколько это может продолжаться? Эстонцы тоже были в Красной армии, некоторые из них до сих пор живы. Это тоже история Эстонии“.
Снос памятников ветераны также воспринимают болезненно, хоть и молчат, не высказываются об этом.
„Тяжело на сердце. Но разговоры об этом мы не ведем. Возраст у ветеранов такой, что волнения ни к чему, – замечает Нина Ивановна и вновь возвращается к теме предстоящего праздника. – Не забываем мы и тех, кого с нами нет, ездим на могилы. В День Победы мы навещаем не только Бронзового солдата. Из Москвы вот прислали поздравления, надо развезти по всей Эстонии. В регионах у нас ветеранов осталось мало. В Нарве – только блокадники, человек 40. У нас есть также отдельная организация блокадников, там человек 70. В общем, работы у нас много, а проделано еще больше“.