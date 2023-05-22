Никто не забыт: кто и как помогает ветеранам в Эстонии?

„Я не одна работаю. В 2014 году мы вместе с Метелицей создали секцию потомков, разработали положение, устав, сделали удостоверения, анкеты. Мы принимали тех, у кого есть предки-ветераны. У нас 10 человек таких, в том числе Андрей Лазурин, Юля Калинина, Олег Беседин, Николай Устинов, Таня Лаврова, – перечисляет блокадница. – Мы создали два фонда. Из одного из них мы оплачиваем пребывание в домах по уходу. У ветеранов зачастую не хватает 500 евро, чтобы оплатить счет, ведь счета уже переваливают за 1000. Мы все эти дома знаем, держим контакт, договариваемся, чтобы приняли человека. Я занимаюсь подготовкой всех формальностей, а финансы ведет Людмила Ганс“.

У Нины Ивановны, когда она говорит об обществе ветеранов, горят глаза. Она с гордостью рассказывает о тех, кто сейчас продолжает начатое когда-то ее покойным супругом дело.

„И в этом году у нас девять человек, кто тоже перешагнет порог 100 лет. Я даже посмотрела следующий год – там еще восемь человек. Вы представляете? Мы каждого поздравляем, приносим цветы, не забываем. Посольство тоже поздравляет, – добавляет блокадница. – В начале апреля мы поздравляли Эллен Йоаорг. Она даже была в эстонском корпусе, много интересных вещей рассказывала. Есть у нас и еще два эстонца, которые тоже были в эстонском корпусе. В книге, которую мы издали, есть их воспоминания“.

В прошлом году, по словам председателя правления Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны, было 10 человек, кто уже отметил столетний юбилей. В этом году из них осталось семеро. Кому-то – 101 год, кому-то – уже 102, 103, 104.

„У нас есть два фонда, и мы работаем с участниками и ветеранами войны, – рассказывает Нина Ивановна. – Участники – это те, кто был на фронте, воевал. А к ветеранам относятся и труженики тыла, и те, кто приравнен к участникам, но не воевал, а занимался разминированием после войны. Вместе с тружениками тыла у нас 95 человек, тружеников тыла 32. То есть у нас 63 участника войны и тех, кто разминировал. Непосредственно на фронте было 12 человек. Живут у нас долго. Мы создали такие условия для наших ветеранов, что они хотят жить“.

Нина Ивановна Павлова – председатель правления Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны, блокадница, вдова Владимира Исаевича Метелицы. Пережившая войну женщина уже много лет помогает тем, кто много лет назад боролся с фашизмом, защищая родину. Раньше ветераны были моложе, активнее, и деятельность общества была немного другой. Сейчас же главное – это социальная работа.

В дома по уходу, по словам блокадницы, благодаря фонду в разное время удалось устроить 60 человек.

„Сейчас нам город сказал, чтобы мы сначала тех, кому нужен дом по уходу, направляли в социальный отдел района. Местные самоуправления сегодня могут оплатить часть счета за дом по уходу. Был у нас один человек, за которого полгода управа района платила, мы ничего не платили. Но это положено не всем, нужно соответствовать условиям, и мы знаем, что средства фонда все равно будут нужны, – отмечает Нина Ивановна. – Правда, сейчас средства заканчиваются, мы давно не делали сборов“.

Есть и еще один фонд, имени Метелицы, с другими, чем у фонда, который помогает профинансировать пребывание в доме по уходу, задачами.

„Благодаря этому второму фонду у нас люди бесплатно получают слуховые аппараты. Когда-то все началось с того, что все стали глухими, и появилась массовая потребность в аппаратах. Всех обеспечили, но со временем нужна замена. Обеспечиваем и трости, и коляски, и ходунки. Оплачиваем также памперсы, ведь у нас, в основном, лежачие все дома. Еще у нас работают сиделки. Они приезжают, моют человека, переодевают – тоже оплачиваем эту работу из средств фонда“, – объясняет Нина Ивановна.

Неизвестный благотворитель

Она добавляет, что и из Москвы для общества ветеранов по заявке привозили вспомогательные средства, и в Эстонии есть спонсор, который помогает с лекарствами – в этом году ветераны получили витаминов на 600 евро.

„Нам такие люди помогают! Я готова перед каждым встать на колени и поблагодарить за их помощь, – со слезами на глазах говорит блокадница. – Есть даже такой человек, который каждый месяц кладет нам на счет по 100 евро уже несколько лет подряд. Мы знаем его личный код, но найти его никак не можем, не получается. Но все равно мы его разыщем. Очень хотим с ним познакомиться и поблагодарить, выразить свою радость от того, что такой человек есть!“