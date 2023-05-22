Как сегодня живут в Эстонии ветераны-чернобыльцы?

По словам председателя Союза чернобыльцев Эстонии Юри Рейнманна, отсюда на ликвидацию последствий чернобыльской аварии в разное время было отправлено около 5000 человек. Сегодня в стране проживают примерно 3500. Кого-то уже нет в живых, кто-то уехал в Россию.

Страха не было

Юри отправился в Чернобыль в 1988 году. Фон радиации был уже значительно ниже.

„Территорию станции ведь накрывали метровым слоем песка сразу, – объясняет чернобылец. – Конечно, к моему приезду радиация была, от нее не спрячешься, но меньше. Когда ехали, кто-то понимал про радиацию, кто-то нет, зависело от образования. Но время было такое: приказ есть – надо идти. В первый год, когда мужиков отвозили в Чернобыль, говорили им, что на военную переподготовку. Они и не знали, куда их везут. Когда я пошел, были уже критерии. Например, должно было быть два ребенка, потому что после облучения детей уже не будет. Плюс поставили ограничение по возрасту. А в первый год брали всех, кого только можно“.

Юри Рейнманн вспоминает, что сам хотел поехать в Чернобыль. Он был молод, холост, готов стать добровольцем.

„Меня хотели направить в строительные войска. Так как я учился, в армии не служил. В Чернобыле надо было не строить, а ломать дома. А ломать ведь тоже надо уметь. Но там что-то перепутали, и я попал в воинскую часть, где все были водителями. Они возили разные отходы со станции. У меня не было прав на грузовик, только на легковую машину, и мне предложили выбор: перевод в строительные войска, но это заняло бы время, либо остаться в этой части на кухне. И я остался там, – рассказывает Юри. – У каждого из нас измеряли бэры, это такие единицы поражения радиацией. Кто возил отходы, получал больше бэров. Кого-то уже через месяц отправляли домой. У меня на кухне постоянно проверяли котлы, замеряли радиацию, она была низкой. В итоге я пробыл там четыре месяца“.