Каллас: начинаются переговоры о введении частичного платного высшего образования(9)
Новое правительство поддерживает введение частичного платного высшего образования, заявила министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), пишет rus.err.ee.
„В коалиционном соглашении оговорено, что обучение с частичной нагрузкой, обучение в докторантуре на эстонском языке, а также получение новой эквивалентной ученой степени можно было бы сделать платным. Это не означает, что у нас исчезнет бесплатное обучение на эстонском языке“, - сказала Каллас порталу ERR.
Как именно будет организовано введение частичного платного высшего образования, станет ясно после переговоров с ректорами, отметила министр.
В коалиционном соглашении правительственные партии пообещали сохранить бесплатное первое высшее образование на эстонском языке в нынешнем объеме.