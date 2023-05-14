Новости Эстонии
14.05.2023, 11:10

Каллас: начинаются переговоры о введении частичного платного высшего образования

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Kristina Kallas
Kristina Kallas
ФОТО: KARLI SAUL

Новое правительство поддерживает введение частичного платного высшего образования, заявила министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), пишет rus.err.ee.

„В коалиционном соглашении оговорено, что обучение с частичной нагрузкой, обучение в докторантуре на эстонском языке, а также получение новой эквивалентной ученой степени можно было бы сделать платным. Это не означает, что у нас исчезнет бесплатное обучение на эстонском языке“, - сказала Каллас порталу ERR.

Как именно будет организовано введение частичного платного высшего образования, станет ясно после переговоров с ректорами, отметила министр.

В коалиционном соглашении правительственные партии пообещали сохранить бесплатное первое высшее образование на эстонском языке в нынешнем объеме.

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