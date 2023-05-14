Каллас: начинаются переговоры о введении частичного платного высшего образования

„В коалиционном соглашении оговорено, что обучение с частичной нагрузкой, обучение в докторантуре на эстонском языке, а также получение новой эквивалентной ученой степени можно было бы сделать платным. Это не означает, что у нас исчезнет бесплатное обучение на эстонском языке“, - сказала Каллас порталу ERR.