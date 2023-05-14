Новости Эстонии
14.05.2023, 08:38

С днем Мамы! Читатели RusDelfi поздравляют своих мам!

 (6)
Спасибо, Мама!
Спасибо, Мама!
ФОТО: Tarmo Paju | Delfi Meedia

14 мая в Эстонии отмечается прекрасный праздник - день Матери. В этот день каждый из нас хочет порадовать и поблагодарить свою маму, а также одарить ее своим теплом и вниманием. Читатели RusDelfi поздравляют своих любимых мам с их днем!

Александр С.

„Дорогая тётя,

Так получилось,что воспитанием меня почти с самых пелёнок,выпало на твои плечи.

Родитель не тот кто родил,а тот кто воспитал.

Ты с самого раннего детства меня поддерживала и воспитывала,как родного сына!

Поддерживаешь меня и переживаешь за меня во всём до сих пор!

Поэтому...Дорогая Мамуля!

Спасибо тебе за то,что вырастила меня и поставила на ноги!

Поздравляю тебя с Днём Матери!

Мой учитель,мой наставник...моя Дорогая мамуля!!!!“

Роман Волошин

„День матери — праздник добра и тепла,
Для каждого мама нужна и важна,
За труд ваш нелегкий — земной вам поклон,
Пусть будет безоблачным ваш небосклон!

Пусть радуют детки любых возрастов
И в праздник подарят охапку цветов,
И пусть вся любовь, что ребенку дана,
Заботой и лаской вернётся сполна!

Поздравляю любимую жену и мамочку с этим прекрасным днём!“

День Мам

Катерина

„Хочу поздравить свою маму, С Днем Мам!“

День Мам

Анна Ааса

„Дорогая, любимая и самая единственная мамочка на свете!
Поздравляю тебя с днем мамы! Спасибо тебе ,что подарила мне жизнь. Спасибо, тебе просто за то, что ты у меня есть, ведь большего ничего не надо! Долгих лет жизни, чтобы твоя поддержка и просто ТЫ была как можно дольше со мной рядом! Люблю тебя, мамочка! „

День мам

Светлана

„Милая моя мамочка! Я от души тебе желаю

Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.

В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой! „

День Мам

Рената Краснова

„Мамуля, поздравляю тебя с Днем Матери !

Спасибо тебе , что согреваешь меня своим теплом и заботой !

Твоя дочь Рената

Галина Дубкова

„Спасибо, тебе Мамочка, что ты есть у меня,ты самая лучшая на всём белом свете. Без тебя моя жизнь была бы не такой счастливой. Люблю тебя❤️“

День Мам

Данил Исаченков

„Дорогая, Мамуля, поздравляю тебя с праздником всех матерей! Ты – лучшая мама на свете и я горжусь, что именно мне повезло быть твоим ребёнком. Пусть этот букет порадует тебя, будь счастлива!❤️

Твой сын, Данил Исаченков!“

Хельга

„Милая мамочка, для меня каждый день, это ТВОЙ день! Спасибо за то, что ты есть у меня! Самая любимая и родная! ❤️

День Мам

Артём Канте

„Мамочка с 14 мая тебя! Я тебя так люблю! Я желаю тебе доброты, радости, веселья и чуточку везения. Всегда позволяй себе, то, что хочешь. Помни мы живём всего один раз.

Твой любимый

Артём Канте“

Артём Тимофеев

„Хочу поздравить свою маму Кустову Анжелику с днём матери!“

День Мам!

Ольга Ильвес

„Добрый день хотим поздравить нашу Любимую мамулю Ларису Лабутину!“

День Мам

Екатерина Готовчикова

День Мам

Юлиана Леонова

День Мам

Ирина Вассильева

„Мусик! Мы поздравляем тебя с Днём Мамы! Ты у нас самая дорогая, любящая и восхитетельная! Мы тебя любим!“

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии