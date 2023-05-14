С днем Мамы! Читатели RusDelfi поздравляют своих мам!

Александр С.

„Дорогая тётя,

Так получилось,что воспитанием меня почти с самых пелёнок,выпало на твои плечи.

Родитель не тот кто родил,а тот кто воспитал.

Ты с самого раннего детства меня поддерживала и воспитывала,как родного сына!

Поддерживаешь меня и переживаешь за меня во всём до сих пор!

Поэтому...Дорогая Мамуля!

Спасибо тебе за то,что вырастила меня и поставила на ноги!

Поздравляю тебя с Днём Матери!

Мой учитель,мой наставник...моя Дорогая мамуля!!!!“

Роман Волошин

„День матери — праздник добра и тепла,

Для каждого мама нужна и важна,

За труд ваш нелегкий — земной вам поклон,

Пусть будет безоблачным ваш небосклон!



Пусть радуют детки любых возрастов

И в праздник подарят охапку цветов,

И пусть вся любовь, что ребенку дана,

Заботой и лаской вернётся сполна!



Поздравляю любимую жену и мамочку с этим прекрасным днём!“

Катерина

„Хочу поздравить свою маму, С Днем Мам!“

Анна Ааса

„Дорогая, любимая и самая единственная мамочка на свете!

Поздравляю тебя с днем мамы! Спасибо тебе ,что подарила мне жизнь. Спасибо, тебе просто за то, что ты у меня есть, ведь большего ничего не надо! Долгих лет жизни, чтобы твоя поддержка и просто ТЫ была как можно дольше со мной рядом! Люблю тебя, мамочка! „

Светлана

„Милая моя мамочка! Я от души тебе желаю

Большого счастья и любви.

Как можно чаще улыбайся

И вечно, мамочка, живи.



В глазах пусть огоньки сияют,

На сердце будет пусть покой.

И что бы в жизни ни случилось,

Ты помни: я всегда с тобой! „

Рената Краснова

„Мамуля, поздравляю тебя с Днем Матери !

Спасибо тебе , что согреваешь меня своим теплом и заботой !

Твоя дочь Рената“

Галина Дубкова

„Спасибо, тебе Мамочка, что ты есть у меня,ты самая лучшая на всём белом свете. Без тебя моя жизнь была бы не такой счастливой. Люблю тебя❤️“

Данил Исаченков

„Дорогая, Мамуля, поздравляю тебя с праздником всех матерей! Ты – лучшая мама на свете и я горжусь, что именно мне повезло быть твоим ребёнком. Пусть этот букет порадует тебя, будь счастлива!❤️

Твой сын, Данил Исаченков!“

Хельга