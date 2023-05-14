С днем Мамы! Читатели RusDelfi поздравляют своих мам!(6)
14 мая в Эстонии отмечается прекрасный праздник - день Матери. В этот день каждый из нас хочет порадовать и поблагодарить свою маму, а также одарить ее своим теплом и вниманием. Читатели RusDelfi поздравляют своих любимых мам с их днем!
Александр С.
„Дорогая тётя,
Так получилось,что воспитанием меня почти с самых пелёнок,выпало на твои плечи.
Родитель не тот кто родил,а тот кто воспитал.
Ты с самого раннего детства меня поддерживала и воспитывала,как родного сына!
Поддерживаешь меня и переживаешь за меня во всём до сих пор!
Поэтому...Дорогая Мамуля!
Спасибо тебе за то,что вырастила меня и поставила на ноги!
Поздравляю тебя с Днём Матери!
Мой учитель,мой наставник...моя Дорогая мамуля!!!!“
Роман Волошин
„День матери — праздник добра и тепла,
Для каждого мама нужна и важна,
За труд ваш нелегкий — земной вам поклон,
Пусть будет безоблачным ваш небосклон!
Пусть радуют детки любых возрастов
И в праздник подарят охапку цветов,
И пусть вся любовь, что ребенку дана,
Заботой и лаской вернётся сполна!
Поздравляю любимую жену и мамочку с этим прекрасным днём!“
Катерина
„Хочу поздравить свою маму, С Днем Мам!“
Анна Ааса
„Дорогая, любимая и самая единственная мамочка на свете!
Поздравляю тебя с днем мамы! Спасибо тебе ,что подарила мне жизнь. Спасибо, тебе просто за то, что ты у меня есть, ведь большего ничего не надо! Долгих лет жизни, чтобы твоя поддержка и просто ТЫ была как можно дольше со мной рядом! Люблю тебя, мамочка! „
Светлана
„Милая моя мамочка! Я от души тебе желаю
Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.
В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой! „
Рената Краснова
„Мамуля, поздравляю тебя с Днем Матери !
Спасибо тебе , что согреваешь меня своим теплом и заботой !
Твоя дочь Рената“
Галина Дубкова
„Спасибо, тебе Мамочка, что ты есть у меня,ты самая лучшая на всём белом свете. Без тебя моя жизнь была бы не такой счастливой. Люблю тебя❤️“
Данил Исаченков
„Дорогая, Мамуля, поздравляю тебя с праздником всех матерей! Ты – лучшая мама на свете и я горжусь, что именно мне повезло быть твоим ребёнком. Пусть этот букет порадует тебя, будь счастлива!❤️
Твой сын, Данил Исаченков!“
Хельга
„Милая мамочка, для меня каждый день, это ТВОЙ день! Спасибо за то, что ты есть у меня! Самая любимая и родная! ❤️“
Артём Канте
„Мамочка с 14 мая тебя! Я тебя так люблю! Я желаю тебе доброты, радости, веселья и чуточку везения. Всегда позволяй себе, то, что хочешь. Помни мы живём всего один раз.
Твой любимый
Артём Канте“
Артём Тимофеев
„Хочу поздравить свою маму Кустову Анжелику с днём матери!“
Ольга Ильвес
„Добрый день хотим поздравить нашу Любимую мамулю Ларису Лабутину!“
Екатерина Готовчикова
Юлиана Леонова
Ирина Вассильева
„Мусик! Мы поздравляем тебя с Днём Мамы! Ты у нас самая дорогая, любящая и восхитетельная! Мы тебя любим!“