ФОТО И ВИДЕО | „Нужно правительство настоящих патриотов. Один такой был - Сталин“. Репортаж с митинга центристов

„Я подошла на зеленый цвет“, - рассказывает какая-то пожилая женщина подруге.

Зеленые шары на площади Свободы действительно видны издалека. „Светлана, так рада вас видеть!“ - здоровается пожилая женщина c только что подошедшей знакомой. У обеих в руках уже по флайеру с логотипом центристской партии.

Политиков в толпе можно сразу отличить по одежде - чаще всего это или костюм, или рубашка с брюками. Исключение - Александр Чаплыгин, который пришел в своей фирменной кожанке, которую он не снимает даже на заседаниях Рийгикогу. На лицах некоторых присутствующих, в основном партийной молодежи, нарисованы желтой краской перечеркнутые красным желтые белки.

Светит солнце, на улице по-летнему тепло. Укрыться в тени на площади возможности нет. В какой-то момент барабанщик начинает выбивать задорный ритм, притихшая к этому моменту толпа немного оживает. Волонтеры предлагают желающим взять плакаты с надписями о вранье политиков и требованиями снизить налоги. Перед тем, как начать шествие, всех просят встать на лестницу под крестом, чтобы сделать общую фотографию.



Юри Ратас сразу подходит и встает с правого края лестницы, готовый фотографироваться. В это время Михаил Кылварт