ФОТО И ВИДЕО | „Нужно правительство настоящих патриотов. Один такой был - Сталин“. Репортаж с митинга центристов(17)
Сегодня, 13-го мая, прошел митинг против повышения цен, организованный центристами. Шествие началось на площади Свободы и завершилось в парке Таммсааре. Как прошло мероприятие, кто и с какой мотивацией на него пришел и что говорили политики - в репортаже RusDelfi.
„Я подошла на зеленый цвет“, - рассказывает какая-то пожилая женщина подруге.
Зеленые шары на площади Свободы действительно видны издалека. „Светлана, так рада вас видеть!“ - здоровается пожилая женщина c только что подошедшей знакомой. У обеих в руках уже по флайеру с логотипом центристской партии.
Политиков в толпе можно сразу отличить по одежде - чаще всего это или костюм, или рубашка с брюками. Исключение - Александр Чаплыгин, который пришел в своей фирменной кожанке, которую он не снимает даже на заседаниях Рийгикогу. На лицах некоторых присутствующих, в основном партийной молодежи, нарисованы желтой краской перечеркнутые красным желтые белки.