В Кристийне открывается XII сезон тренировок на свежем воздухе для людей почтенного возраста

Серия тренировок начнется 25 мая и продлится до 5 октября. Бесплатные тренировки будут проходить каждый четверг в 12 часов. Место встречи – в парке у фигуры золотого льва. В течение часа будут предложены упражнения на растяжку, а также занятия скандинавской ходьбой под руководством тренера Алиис Сарапик. Раз в месяц под руководством тренера ФК Флора также будут проводиться тренировки с мячом.

„В год движения мы хотим предложить больше мероприятий на свежем воздухе, а также нашим приоритетом является предоставление жителям района еще больших возможностей для активного образа жизни. Тренировки на свежем воздухе были очень популярны в прошлом году. Проводимые тренировки подходят людям разного возраста. Ждем на тренировку всех, кто любит движение!“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Эгон Тинтсе является тренером по футболу более 25 лет, он может внести разнообразие в тренировки и выбрать правильную нагрузку для участников. Тренер Алиис Сарапик имеет богатый опыт в проведении тренировок для пожилых людей, она также организует тренировки для детей.

Предварительная регистрация на тренировки не требуется, весь необходимый инвентарь для тренировок можно получить на месте.