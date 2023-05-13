ФОТО | Трагедия в Литве: недалеко от границы с Россией разбился планер, пилот погиб

По данным властей, мотопланер потерпел крушение в 13:30 у поселка Наукаймис Юрбаркского района на границе с Калининградской областью России — недалеко от местного аэродрома, пишет Delfi.lt.

Местные жители, сразу же прибежавшие к месту крушения, вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли его спасти. Смерть мужчины была зарегистрирована на месте авиакатастрофы.

По словам пожарных, разбившийся самолет не загорелся.

Это был зарегистрированный в Литве одноместный мотопланер "ProFe Banjo STX“. Данная модель оснащена двигателем Kawasaki 340S2A. Максимальная скорость составляет 140 км/ч. Самолет произведен в 2006 году.

Граница с Россией находится примерно в 25 километрах от места аварии.