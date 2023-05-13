Комиссия по делам Европейского союза поддерживает начало переговоров о присоединении Украины к ЕС

Председатель комиссии Лийза Пакоста сообщила, что комиссия однозначно поддерживает вступление Украины в ЕС и начало переговоров о присоединении. „Украина проводит все необходимые реформы несмотря на военное положение, что, с одной стороны, достойно восхищения, с другой – внушает надежду, что с Украиной можно будет начать переговоры о присоединении“, – сказала Пакоста. „Эстония, в том числе и члены комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза, готова делиться своим опытом с членами парламента Украины и искать политическую поддержку вступлению Украины в союз со стороны других государств-членов ЕС“.

По мнению заместителя председателя комиссии Марии Юферевой-Скуратовски, важно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в ближайшем будущем, при условии, что Украина добьется успеха в выполнении семи рекомендаций ЕС.

Помимо этого, комиссия по делам Европейского союза приняла решение, согласно которому Эстонии следует потребовать от Европейской комиссии заявление о том, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до международных соревнований, в том числе Олимпийских игр, так как они представляют страны-агрессоров. Министр культуры Хейди Пурга получила от комиссии полномочия вести переговоры с Европейской комиссией. Министр будет представлять Эстонию на встрече министров по вопросам спорта государств-членов ЕС, которая пройдет в понедельник в Брюсселе. Участники заседания подчеркнули, что участие спортсменов из стран-агрессоров недопустимо и под нейтральным флагом.