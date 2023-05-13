Таллинн в сотрудничестве с полицией начинает кампанию по предотвращению краж велосипедов(3)
Город Таллинн в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны начинают информационную кампанию „Пристегни или потеряешь!“, цель которой – предотвратить кражи велосипедов и повысить осведомленность горожан об этой проблеме. Аналогичная кампания проводилась полицией еще пару лет назад, теперь к ней присоединился Таллинн.
По словам вице-мэра Тийта Терика, в последние годы Таллинн уделяет особое внимание развитию велосипедного движения, что также является частью стратегии развития „Таллинн 2035“.
„Помимо строительства сети велосипедных дорожек, мы разработали различные субсидии и меры, направленные на увеличение доли передвижения на велосипеде в повседневной мобильности горожан. Например, мы построили и субсидировали строительство гораздо большего количества велопарковок возле школ и многоквартирных домов. Это, в свою очередь, заставляет нас уделять больше внимания проблеме безопасного хранения велосипедов, и мы занимаемся этим вопросом совместно с полицией“, - сказал Терик.
В 2021 году в Таллинне было зафиксировано 544 кражи велосипедов, в 2022 году - 440. Хотя число краж велосипедов сократилось на 19 процентов, по-прежнему важно повышать осведомленность горожан, чтобы они не становились жертвами краж.
По словам следователя Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Кайдо Атспола, с точки зрения полиции самое важное — повысить осведомленность горожан и принять превентивные меры для предотвращения краж велосипедов.
„Владельцы велосипедов могут многое сделать сами, чтобы не стать жертвами краж – нельзя оставлять вору возможность совершить кражу. Велосипеды нельзя оставлять без присмотра, необходимо использовать надежный замок. У посторонних лиц не должно быть доступа в помещение, где хранится велосипед, к тому же, велосипед и там должен быть на замке“, - пояснил Атспол.
„Расследование краж — это дело полиции, однако внести свой вклад в профилактическую деятельность может каждый. В Муниципальной полиции приступил к работе специалист по профилактике, и мы возлагаем на него большие надежды по части работы со школьниками, ведь, по данным полиции, именно в школах чаще всего происходят кражи велосипедов. Одна из тем, которую мы затронем на информационных мероприятиях в школах — это пристегивание велосипедов. Мупо также привлекает к профилактической деятельности магазины велосипедов и квартирные товарищества“, - добавил вице-мэр.
В рамках кампании горожанам напоминают, что о недавней краже следует сообщить в полицию по телефону 112, в ближайший полицейский участок или на сайте www.politsei.ee. Также важно проинформировать полицию, если у жертвы кражи оформлена домашняя страховка или полис страхования на велосипед. Известить полицию следует и в случае, если вы заметили попытку сбыта краденного велосипеда.
В качестве превентивной меры владельцам велосипедов рекомендуется сохранять все документы о покупке, фотографировать велосипед, а также добавить какие-либо особые приметы или указать на раме номер. Важно приобрести надежный велосипедный замок и всегда держать велосипед пристегнутым. Это относится и к местам, которые кажутся безопасными, например, подвал или гараж. Бывают ситуации, когда жертва обнаруживает пропажу велосипеда из подвала только весной.
Информацию о кампании „Пристегни или потеряешь!“ можно найти по ссылке https://www.tallinn.ee/ru/linnaratas/pozabottes-o-svoem-dvukhkolesnom-druge.