Певкур: такого правового террора авторы Конституции не предвидели

„Конечно, демократия означает, что у коалиции есть возможность представлять свои проекты, а у оппозиции - критиковать их, но такой правовой террор, который сейчас применяет оппозиция, ни авторы Конституции, ни авторы порядка работы Рийгикогу не предвидели“, - сказал Певкур.

„Если бы все партии, которые избираются в парламент - сегодня их шесть, а через четыре года их может быть три, восемь или десять - вели бы себя по той же схеме, вне зависимости от того, представлены ли они в оппозиции или в коалиции, то демократическое государство в таком виде в принципе перестало бы существовать“, - отметил министр.