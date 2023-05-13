Певкур: такого правового террора авторы Конституции не предвидели(11)
Министр обороны Ханно Певкур сказал в эфире передачи Esimene Stuudio на канале ETV, что ни авторы Конституции, ни авторы порядка работы Рийгикогу не предвидели возможности нынешней ситуации, когда оппозиция блокирует работу парламента. По мнению Певкура, если ситуация продолжится, то в нее должен вмешаться президент, пишет rusERR.
„Конечно, демократия означает, что у коалиции есть возможность представлять свои проекты, а у оппозиции - критиковать их, но такой правовой террор, который сейчас применяет оппозиция, ни авторы Конституции, ни авторы порядка работы Рийгикогу не предвидели“, - сказал Певкур.
„Если бы все партии, которые избираются в парламент - сегодня их шесть, а через четыре года их может быть три, восемь или десять - вели бы себя по той же схеме, вне зависимости от того, представлены ли они в оппозиции или в коалиции, то демократическое государство в таком виде в принципе перестало бы существовать“, - отметил министр.