ФОТО | Цахкна на конференции по безопасности: одной победы Украины недостаточно, нужен суд над Путиным(59)
Главной темой первого публичного обсуждения во второй день конференции иЛеннарта Мери стал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и связанные с ним ожидания.
В обсуждении принимают участие министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер, советник президента Франции Ксавье Шатель, политолог и бывший советник госсекретаря США Элиот Коэн и депутат от Финляндии Элина Валтонен. Руководит обсуждением Ана Изабель Ксавье, португальский эксперт по вопросам обороны.
Главной темой всей конференции, безусловно, является российско-украинская война и вопрос, как показать, что поддержка Запада не ограничится этим годом и ожидаемым контрнаступлением Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что в новой ситуации нет смысла говорить о „серых зонах“ в Европе, а будущее свободной Украины может быть только в НАТО. „НАТО — единственная работающая гарантия безопасности“, — сказал Цахкна.
Министр иностранных дел Цахкна выступил с решительной позицией, заявив, что одной победы Украины недостаточно и что международное право будет гарантировано только в том случае, если Путин и его „марионетки“ предстанут перед судом за агрессию и военные преступления. „Соучастие совершенно очевидно, и доказательства есть“, — сказал Цахкна.
Журналист New York Times Стивен Эрлангер, присутствовавший в зале, спросил у министра, каким образом европейские власти собираются привлечь президента России к ответственности за развязанную в Украине войну. "Однажды я спросил высокопоставленного эстонского чиновника, собираетесь ли вы поехать на танке в Москву, чтобы доставить господина Путина в Гаагу“, — шутливо сказал Эрлангер. "Я могу представить себе поражение России в Украине, но Украина находится рядом, и Россия может вернуться через два, три или пять лет. Как изменить Россию — это совсем другой вопрос“.
Маргус Цахкна парировал, что суд над Путиным необходим для защиты международного права. „Хочу сказать, что эстонцы не агрессивная нация, и нехорошо создавать образ, что мы хотим идти маршем на Москву“, — сказал Цахкна. „На самом деле мы были очень близко к Петербургу [в Освободительной войне], но вернулись домой. Я категорически против позиции, чтобы суд над Путиным - фантастика. Нет, это чрезвычайно необходимо. Дело не в физическом процессе, а скорее в ценностях, согласованных правилах. Потому что это экзистенциальный вопрос, потому что случай очень ясный. Агрессия, а также преступления против человечности, депортация детей, но с ними может работать Международный уголовный суд. Решить надо [вопрос] об агрессии, безнаказанности и ответственности. А что касается фантастики: мир должен быть фантастическим местом, у нас должны быть мечты. Если мы не будем мечтать, то такие войны будут продолжаться“.