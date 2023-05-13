В Украине арестован информатор, разоблачивший нарушения НКО "Слава Украине"

Чернова задержали вчера в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины. Последние несколько недель он жил там у своей сестры, потому что опасался мести за разоблачение, связанное с организацией "Слава Украине“. Вчера утром в квартире его сестры прошел обыск, так как якобы 14 апреля Чернов выставил на продажу в Днепре оружие. Следователи не обнаружили в квартире оружия, но при обыске его автомобиля Mishubishi Colt был обнаружен ручной противотанковый гранатомет РПГ и 6 гранат.