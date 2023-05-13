Рихо Террас: Украина должна присоединиться к НАТО

По словам Терраса, противодействие или нерешительность в отношении присоединения Украины продемонстрируют опасения, что Россия в какой-то момент снова нападет на Украину. „Это трусливое отношение. Лучший способ обуздать империалистические амбиции России — это дальнейшее расширение НАТО. Открытие двери для вступления Украины в НАТО — единственный путь к миру в Украине и в Европе в целом“, — сказал Террас.