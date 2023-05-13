Новости Эстонии
13.05.2023, 09:09

Рихо Террас: Украина должна присоединиться к НАТО

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RIHO TERRAS
RIHO TERRAS
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

По словам депутата Европарламента Рихо Терраса (партия Isamaa), мы должны сделать все, чтобы Украина вступила в Организацию Североатлантического договора (НАТО). По его словам, на июльском саммите необходимо предусмотреть конкретные шаги по присоединению Украины к альянсу.

По словам Терраса, противодействие или нерешительность в отношении присоединения Украины продемонстрируют опасения, что Россия в какой-то момент снова нападет на Украину. „Это трусливое отношение. Лучший способ обуздать империалистические амбиции России — это дальнейшее расширение НАТО. Открытие двери для вступления Украины в НАТО — единственный путь к миру в Украине и в Европе в целом“, — сказал Террас.

Он напомнил, что Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО, и, несмотря на продолжающиеся военные действия, Украина должна быть взята под защиту альянса.

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