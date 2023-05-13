Рихо Террас: Украина должна присоединиться к НАТО(89)
По словам депутата Европарламента Рихо Терраса (партия Isamaa), мы должны сделать все, чтобы Украина вступила в Организацию Североатлантического договора (НАТО). По его словам, на июльском саммите необходимо предусмотреть конкретные шаги по присоединению Украины к альянсу.
По словам Терраса, противодействие или нерешительность в отношении присоединения Украины продемонстрируют опасения, что Россия в какой-то момент снова нападет на Украину. „Это трусливое отношение. Лучший способ обуздать империалистические амбиции России — это дальнейшее расширение НАТО. Открытие двери для вступления Украины в НАТО — единственный путь к миру в Украине и в Европе в целом“, — сказал Террас.
Он напомнил, что Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО, и, несмотря на продолжающиеся военные действия, Украина должна быть взята под защиту альянса.