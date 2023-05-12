ФОТО | Hesburger открыл в Эстонии свой юбилейный ресторан

Юбилейный ресторан открылся в Тарту, рядом с Тартуской окружной дорогой. Для Hesburger это уже седьмое заведение в Тарту. В новый ресторан продолжается прием работников.

Новая точка общепита использует для работы солнечную энергию — на ресторане установлены солнечные панели. Это часть программы компании по оптимизации расходов на электроэнергию и уменьшения экологического следа. Автомобили Hesburger на 95% используют специальное дизельное топливо, которое производится частично из использованного в ресторанах пищевого масла.

Площадь нового ресторана - 226 кв. м, инвестиции в него составили 1,15 млн евро. С его открытием создано 20 рабочих мест. Ресторан одновременно вмещает 52 клиента, работает ежедневно 9-22, продажа drive-in 8-23.

В сети Hesburger, история которой насчитывает уже 40 лет, 472 ресторана в семи странах (в основном это Финляндия и страны Балтии). В Эстонии в ресторанах сети трудятся 700 человек.