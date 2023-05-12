„Закройте в Нарве!“ Старейшина Сетомаа не согласен с планами закрыть погранпункт „Койдула“

Вчера министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил ERR, что на основании анализа который будет готов в конце года, Эстония рассмотрит вопрос о закрытии пункта пропуска „Койдула“ на южном участке границы с Россией.

В качестве причины возможного закрытия министр назвал резкое сокращение количества пересечений границы – на восточной границе почти на 80%, а на южной — почти на 50%.

По словам Ляэнеметса, возможное закрытие пограничного пункта будет анализироваться, исходя их трех аспектов.

„Один — это нагрузка Департамента полиции и погранохраны. Второй — это все сопутствующие мероприятия — таможенные вопросы и дополнительные инвестиции, например, потребности в инвестициях для моста и все остальное, что государство должно там сделать в ближайшее время. Третий аспект — самый важный. Он касается социально-экономического воздействия на прилегающую территорию, рабочих мест и передвижения людей“, — сказал министр внутренних дел.

Закрытие КПП „Койдула“, по словам министра, дало бы экономию в миллионы евро, пишет Ärileht.

Объемы грузооборота не изменились

КПП „Койдула“ находится в селе Койдула волости Сетомаа, и по словам волостного старейшины Рауля Кудре, в цифрах по пересечению границы есть некоторая демагогия. При пересечении учитываются как грузовые машины, так и легковые, а также пересекающие границу пешком, и все зависит от того, какой сегмент рассматривать.

До пандемии коронавируса движение через границу было довольно большим. После пандемии значительно снизилось число транспортных средств категории B, так как в отношении них был введен запрет как в Эстонии, так и в России.

После коронавируса сразу началась война, во время которой наложившие ограничения Эстония и Россия усложнили выдачу виз. Понятно, что число пересечения границы уменьшилось. Хотя у волостного старейшины нет точных данных, но по его словам, грузоперевозки остались на том же уровне.