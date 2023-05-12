ФОТО И ВИДЕО | В Ярвамаа высадилось почти 600 десантников

„Подобные занятия укрепляют нашу боеспособность и позволяют показать сплоченность НАТО. Я рад возможности оказать поддержку Эстонии“, – сказал командир 6-й воздушно-десантной бригады Польши полковник Михал Стшелецкий (Michał Strzelecki).

„Учения укрепляют безопасность как Эстонии, так и региона, поскольку они демонстрируют возможности союзников и их готовность защищать нашу территорию во что бы то ни стало. Одновременно с этим улучшается качество планирования Сил обороны и уровень совместных операций“, – добавил координатор учений Swift Response 23 в Эстонии полковник Виктор Кальницкий.

В общей сложности в десанте участвовало почти 600 военнослужащих Великобритании, Польши и Чехии. Им оказывали поддержку военные США, а также бойцы Сил обороны и Кайтселийта Swift Response 23 – международные учения Командования Армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa – USAREUR-AF) в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью больших маневров США Defender 23, которые связаны с учениями вооруженных сил Польши Anakonda 23. Маневры Swift Response начались 7 мая, учения завершаться 20 числа того же месяца.