Пропавший в Ласнамяэ мужчина найден спустя две с половиной недели

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 мая, Алексей ушел из своего дома в Ласнамяэ и не вернулся. Полицейские проверили возможные места нахождения мужчины и медицинские учреждения, но тщетно. По словам близкого человека, Алексею нравится ездить на общественном транспорте, также он может находиться у водоемов, например на Штромке или на пляже Пирита. Его жизнь может быть в опасности, поскольку у него нет при себе необходимых лекарств. Также Алексей не способен адекватно воспринимать окружающую действительность.