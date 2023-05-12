Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ Алексея. Его жизнь может быть в опасности(1)
Во вторник, 9 мая, Алексей ушел из своего дома в Ласнамяэ и не вернулся. Полицейские проверили возможные места нахождения мужчины и медицинские учреждения, но до сих пор не удалось его найти. По словам близкого человека, Алексею нравится ездить на общественном транспорте, также он может находиться у водоемов, например на Штромке или на пляже Пирита. Его жизнь может быть в опасности, поскольку у него нет при себе необходимых лекарств. Также Алексей не способен адекватно воспринимать окружающую действительность.
Алексей среднего телосложения, его рост - 170 см, у него темные волосы. У него нет при себе ни мобильного телефона, ни документов, но может быть пакет с игрушками.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру 112.
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