Новости Эстонии
13.05.2023, 15:20

КАРТА И ФОТО | Перекопанный Таллинн. Когда закончится хаос в центре столицы?

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Смотрите по карте, где улицы перекрыты
Tallinna südalinna pole peale ehitajate tõesti kellelgi asja.
Tallinna südalinna pole peale ehitajate tõesti kellelgi asja.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Строительные работы в Таллинне приближаются к кульминации, кроме „раскопок“ на улицах Йыэ и Пронкси и строительства трамвайной линии в порт Ванасадам, на столичной карте дорожных ремонтно-строительных работ прибавляются новые объекты. Некоторым облегчением для строителей станет то, что на летние месяцы столица, как правило пустеет, пишет Eesti Päevaleht.

Не приезжайте в центр города! Такой призыв для водителей уже с весны присутствует на интернет-страничке Таллинна, сопровождая публикуемые властями города карты объезда центра столицы.

На этой неделе вводятся ограничения дорожного движения на улице Лийвалайа, где работы продлятся до середины октября. В первой половине лета начнется реконструкция переезда Тонди.

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