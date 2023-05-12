В Таллинне обнаружили птичий грипп

Последний подобный случай относится к марту прошлого года, когда возбудитель птичьего гриппа с высокой патогенностью был обнаружен у лебедя в Хаапсалу.

Если говорить о домашней птице, то в этом году вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на одной небольшой птицеферме в Рапламаа.

Чайки и другие зараженные птичьим гриппом дикие птицы представляют серьезную опасность для домашних птиц, поэтому заводчики должны следить за тем, чтобы домашние птицы не контактировали с дикими птицами, а также продуктами их жизнедеятельности.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент напоминает Основные симптомы птичьего гриппа: отек гребня, бородки и морды;

потеря аппетита, сонливость, диарея;

птица задыхается, а гребень и бородка синеют;

резкое падение яйценоскости. Чтобы защитить свою домашнюю птицу: держите птиц в помещении и избегайте любого контакта с дикими птицами;

не допускайте посторонним лицам приближаться к вашим птицам;

вымойте руки и смените одежду и обувь, прежде чем подходить к птицам и кормить их.

если вы заметили необычную смертность, сообщите об этом своему ветеринару.

птицу и инкубационные яйца можно ввозить из-за границы только на основании справки о состоянии здоровья. Что делать, если вы нашли мертвых птиц: Если вы обнаружите павших водоплавающих птиц (гусей, лебедей), в большом количестве мертвых диких птиц или мертвых хищных птиц (орлы, ястребы), сообщите об этом по справочному телефону +372 605 4767. Ни в коем случае не стоит собирать птиц самостоятельно и куда-то их доставлять, так как тем самым вы можете усугубить распространение вируса. При необходимости департамент отбирает пробы.

О смерти домашних птиц необходимо сообщать ветеринарному врачу для получения дальнейших указаний.

Птичий грипп — одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и смертность птицы. В случае вспышки устанавливается карантин, а больные и с подозрением на заболевание птицы будут умерщвлены и уничтожены. Поэтому особенно важно, чтобы все птицеводы, включая птицеводом, занимающихся разведением птицы в качестве хобби, соблюдали меры биологической безопасности для защиты своих птиц. По данным Департамента здоровья, вероятность передачи птичьего гриппа от человека к человеку в Эстонии очень мала.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.