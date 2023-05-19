19.05.2023, 08:30
Эксперт: с молоком полная катастрофа, люди перестали его пить. Скоро оно будет стоить очень дорого(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
По прогнозу эксперта международной организации по молочному хозяйству GIRA Кристофа Лафуже, в ближайшие месяцы в Европе повсеместно снизится цена на молоко, во второй половине года продолжит сокращаться поголовье скота. Не станет исключением и эстонское молочное хозяйство. В отдаленной перспективе снижение производства молока обернется для потребителей ростом цен, пишет издание Maaleht.