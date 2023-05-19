Эксперт: с молоком полная катастрофа, люди перестали его пить. Скоро оно будет стоить очень дорого

„За последние три месяца в Эстонии закупочные цены на молоко снизились на 13%. В Латвии и Литве закупочные цены упали за два месяца на 30%“, - отметил в своем обзоре экономист Банка Эстонии Сулев Перт, по мнению которого закупочные цены на молоко, скорее всего, продолжат снижаться и в Эстонии.

Если в начале года производители молока жаловались на то, что предприятие E-Piim платит за килограмм молока всего 40 центов, то в марте закупочная цена составляла 38 центов и в апреле-мае всего 35 центов за килограмм молока. Производители молока надеются, что после того, как осенью в Пайде заработает новый завод E-Piim, цена на сырое молоко повысится.