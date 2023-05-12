Отель Tallink о строительстве под окнами: „мы определенно пострадали“

„Мы определенно пострадали, так как улица перед нашим зданием будет закрыта на весь период строительства“, - рассказала менеджер отеля Tallink Аве Свартс. - Конечно, строительство принесет шум и другие проблемы, но мы также понимаем, что улицы ремонтировать нужно. Вопрос в том, нельзя ли ускорить строительство и оправдано ли полное закрытие улицы“.

„На данный момент количество гостей не изменилось, жалоб нет - строительство ведь ведется за пределами отеля, а не внутри здания. Здесь мы общаемся с гостями, объясняем им обстоятельства и можем обеспечить приятное времяпрепровождение“, - прокомментировала ситуацию Свартс.

По договоренности с застройщиком доступ к отелю гарантирован в течение всего периода строительства. По словам менеджера, по привычному маршруту пройти и проехать не получается, но доступ тем не менее есть. „Такси могут подвозить гостей как можно ближе к отелю, также запланированы места для остановки туристических автобусов рядом с отелем, - рассказывает Свартс. - Была некоторая путаница с поиском входов, но теперь доступ к ним имеется, и связь гарантирована“.

Однако, насколько строительство повлияет на доходы отеля, пока не ясно.