ФОТО | В Курессааре открыли общественные пункты, где можно набрать воду

Кроме того, в пятницу в здании волостной управы Сааремаа производится раздача воды. Каждое домохозяйство получит по 5-литровой канистре. На общественных пунктах водоснабжения ограничений нет.

В понедельник Kuressaare Veevärk приступило к масштабной промывке труб, в ходе которой в трубы дополнительно был добавлен хлор. Параллельно с работами по очистке были взяты пробы воды в 11 пунктах. В понедельник загрязнение было отмечено в четырех пунктах, по последним данным, бактериальное загрязнение было обнаружено только в одном пункте. Тем не менее пока нельзя подтвердить, что водопроводная вода пригодна для питья.

Результаты проб постепенно улучшаются. По договоренности с Департаментом здоровья предприятие водоснабжения будет продолжать брать пробы воды ежедневно до тех пор, пока водопроводная вода не станет совершенно чистой. Для того чтобы убедиться в безопасности воды, придется подождать результатов воскресных проб. Если анализы покажут, что вода безопасна, Департамент здоровья отправит жителям региона SMS-уведомление. До тех пор жителям настоятельно рекомендуют употреблять бутилированную воду или кипяченую водопроводную воду.

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