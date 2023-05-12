Глава сети магазинов: это странно, но налог на продукты питания в Эстонии в четыре раза выше, чем на азартные игры

По словам Тармо Лауринга, налог с оборота, которым сейчас облагаются продукты питания, равен 20%, лотерейные билеты 18%, лекарства и книги 9%, онлайн-казино и спортивные ставки 5%. „Теперь планируется поднять НСО на продукты питания и другие товары до 22 процентов сразу, а на онлайн-казино и ставки на спорт — в два этапа, до шести процентов в 2024 году и семи процентов в следующем году. Если исключить некоторые социально ориентированные виды деятельности с нулевым НСО, то игорный бизнес уже много лет является самой льготной услугой в стране, что представляется абсурдным“, — сказал Лауринг.

„Союз организаторов азартных игр встаёт на дыбы, даже когда речь идёт о повышении на один-два процентных пункта, и утверждает, что онлайн-казино в таком случае немедленно уйдут из страны. Некоторое влияние таким образом определённо будет оказано, но приоритеты всё же кажутся смещёнными. При этом страна одним махом повышает НСО для отелей в 2,4 раза до 22 процентов, как будто они не конкурируют с другими странами за клиентов. А субсидии наших фермеров уже много лет меньше, чем в других европейских странах, что также влияет на международную конкурентоспособность всего сектора. Кроме того, продукты питания в Эстонии уже сейчас облагаются одной из самых высоких ставок НСО в Европе. Наши собственные продукты питания на полках магазинов и их производители находятся в неравных условиях с другими“, — сказал Лауринг.

„Министерство финансов могло бы проанализировать, сколько государственная казна недополучила за прошедшие годы из-за низких налогов на азартные игры. Это просто сделать на примере лотерейных билетов, в отношении которых до сих пор действует более низкая налоговая ставка, чем на продукты питания (впрочем, теперь она всё же будет повышена до уровня ставки, действующей для продуктов питания), и здесь ни о какой международной конкуренции или преимуществе не может быть и речи, потому что покупатели — местные жители“, — предложил Лауринг.