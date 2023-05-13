ФОТО | Детсадовцы Таллинна поздравили мам большим концертом

Организаторами данного мероприятия являются Tallinna Liikuri Lasteaed и Tallinna Kuristiku Lasteaed, которые уже пятый год проводят концерты, посвященные не только Дню Матери, а также, Дню Пожилого человека. Мероприятия проходили в парке Priisle, а с осени прошлого года дети стали давать концерты в просторном светлом зале Таллиннской школы по интересам. В рамках проекта „101 Друг Детского сада Куристику“ ежегодно к концертам присоединяется все больше и больше садов города. Если в начале проекта, в 2018 году, в концертах принимали участие только 60 детей из трех садов, то в этом году количество участников составило уже 175 ребят 6-7 лет. Уже во вторник дети отправятся в пансионат Südamekodu, где поздравят по доброй традиции всех бабушек, которые всегда очень ждут ребят.