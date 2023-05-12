Палдиски остался без обещанных 250 новых рабочих мест

„По неизвестным причинам Nilar заморозил свой проект завода в Палдиски на неопределенное время. Мы по-прежнему надеемся, что он в ближайшее время снова будет актуален, но всё зависит от планов самого предприятия“, - сказала руководитель по коммуникациям Ляэне-Харьюской волости Кадри Каукси.

Как добавила Каукси, в волости прошли сокращения на ряде предприятий, которые занимались грузооборотом с Россией. „Как в Северном порту, так в компании Nord Terminals пришлось из-за прекращения грузооборота сократить численность работников“, - уточнила она.

Как отметила Каукси, из-за того, что проект Nilar застопорился, надежды сокращенных работников устроится на новом заводе не оправдались. В то же время она заметила, что многие из потерявших работу не являются жителями волости, и они, вероятно, уже нашли себе применение в другом месте.

„Насколько нам известно, часть сокращенных нашли себе работу на других предприятиях волости. По состоянию на сегодняшний день в нашей волости немногим более 600 зарегистрированных безработных“, - добавила Каукси.

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