Собираетесь на выходных на шашлыки? Тогда вы должны это прочитать!
Весенняя теплая погода принесла спасателям много работы. С марта по настоящее время спасатели более 500 раз выезжали на тушение пожаров, начавшихся из-за использования гриля, разжигания костров и загоревшегося мусора, огонь от которого перекинулся на лес и ландшафт. Вчера спасатели потушили несколько крупных лесных пожаров в Ида-Вирумаа.
„Теплая погода идеальна для садоводства, и часто после уборки в саду люди хотят сжечь старые ветки и собранные листья. Уборка приветствуется во всех смыслах, но нельзя терять бдительность, так как, казалось бы, безопасный костёр может легко стать причиной более масштабного пожара“, — рассказала руководитель отдела превентивной работы Спасательного департамента Яника Усин.
Такая ситуация произошла на прошлой неделе в Пыльтсамаа, когда костер, разожженный на выходных, не потушили должным образом. Все это время костер тлел, и ко вторнику территория возгорания существенно увеличилась, под угрозой оказалось соседнее здание.
„Чтобы огонь не вышел из-под контроля, нужно помнить простые правила. Вокруг костра не должно быть горючих материалов, а сам костер лучше окружить стеной из камней или земли. Также необходимо обращать внимание на погодные условия - в ветреную погоду от разведения костра стоит отказаться. Если же погода позволяет, следует помнить, что огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. В сухую погоду достаточно мгновения, чтобы случилось несчастье. Из-за ветра искры от костра падают на сухую землю, и может начаться масштабный пожар. Рядом должны всегда находиться средства для тушения огня. Например, ведро с водой или песком“, — напомнила Усин основы безопасного разведения костра.
Нельзя забывать о безопасности и при использовании гриля. „При использовании гриля необходимо следовать инструкции, прилагаемой к устройству. Если её нет, то гриль нужно устанавливать на расстоянии не менее восьми метров от зданий. Также следует помнить, что блюда сами по себе не жарятся, и хороший повар ни на минуту не отходит от еды, которую готовит“, — добавила Яника Усин. То, что и из-за неправильного использования гриля может начаться большой пожар, хорошо иллюстрирует случай в столичном районе Хааберсти, когда из-за гриля сгорел целый дом.
Только в мае спасатели отреагировали на 100 вызовов из-за возгорания гриля, мусора и неправильного разведения костра, а также в десятках случаев горел лес и ландшафт. Метеослужба Агентства по охране окружающей среды прогнозирует на выходные теплую и сухую погоду. В целях предотвращения лесных пожаров спасатели будут проверять соблюдение правил разведения костров. „В ходе проверок спасатели будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности при разведении костров. При необходимости спасатели проконсультируют людей по теме пожарной безопасности“, - сказала руководитель отдела превенции.
Если разъяснительные беседы не помогут, мастера гриля и разведения костра, пренебрегающие техникой безопасности, могут получить денежный штраф. „В рамках ускоренного производства при необходимости руководитель спасательной бригады может оштрафовать тех, кто часто нарушает требования пожарной безопасности. Сумма, которую придется выплатить за игнорирование требований безопасности, составляет 40 евро. Более серьезные нарушения обрабатываются инспекторами по надзору за безопасностью, здесь штрафы могут достигать 1200 евро“, - сказала Усин.
Разводя костер или готовя на гриле, позаботьтесь о благополучии соседей, а в густонаселенных районах предварительно ознакомьтесь с правилами и узнайте, разрешено ли вообще разведение огня на этой территории.
Для того, чтобы костер не перерос в пожар, необходимо помнить и соблюдать правила безопасности:
• Территория вокруг места для костра должна быть очищена от легковоспламеняющихся материалов, чтобы они не могли воспламениться от открытого огня, высокой температуры или искр.
• При разведении костра необходимо учитывать направление и скорость ветра. Если есть риск того, что ветер может перенести искры от костра в другое место, разведение костра следует отложить.
• Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра даже на мгновение. Нужно подождать, когда он полностью потухнет, либо потушить его с помощью воды или засыпать, например, песком.
• Разводить костры в лесу можно только в специально отведенном месте или с разрешения владельца.
• Важно убедиться, что из-за костра не начнётся пожар на открытой местности.
• Любой вид сжигания сухой травы опасен и запрещен по всей Эстонии.
• При приготовлении на гриле следуйте инструкции. Убедитесь, что гриль находится на безопасном расстоянии от зданий и легковоспламеняющихся материалов.
• Не оставляйте гриль без присмотра ни на минуту.
• Убедитесь, что рядом с грилем находится средства для тушения огня.
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