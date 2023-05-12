Собираетесь на выходных на шашлыки? Тогда вы должны это прочитать!

„Теплая погода идеальна для садоводства, и часто после уборки в саду люди хотят сжечь старые ветки и собранные листья. Уборка приветствуется во всех смыслах, но нельзя терять бдительность, так как, казалось бы, безопасный костёр может легко стать причиной более масштабного пожара“, — рассказала руководитель отдела превентивной работы Спасательного департамента Яника Усин.

Такая ситуация произошла на прошлой неделе в Пыльтсамаа, когда костер, разожженный на выходных, не потушили должным образом. Все это время костер тлел, и ко вторнику территория возгорания существенно увеличилась, под угрозой оказалось соседнее здание.

„Чтобы огонь не вышел из-под контроля, нужно помнить простые правила. Вокруг костра не должно быть горючих материалов, а сам костер лучше окружить стеной из камней или земли. Также необходимо обращать внимание на погодные условия - в ветреную погоду от разведения костра стоит отказаться. Если же погода позволяет, следует помнить, что огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. В сухую погоду достаточно мгновения, чтобы случилось несчастье. Из-за ветра искры от костра падают на сухую землю, и может начаться масштабный пожар. Рядом должны всегда находиться средства для тушения огня. Например, ведро с водой или песком“, — напомнила Усин основы безопасного разведения костра.

Нельзя забывать о безопасности и при использовании гриля. „При использовании гриля необходимо следовать инструкции, прилагаемой к устройству. Если её нет, то гриль нужно устанавливать на расстоянии не менее восьми метров от зданий. Также следует помнить, что блюда сами по себе не жарятся, и хороший повар ни на минуту не отходит от еды, которую готовит“, — добавила Яника Усин. То, что и из-за неправильного использования гриля может начаться большой пожар, хорошо иллюстрирует случай в столичном районе Хааберсти, когда из-за гриля сгорел целый дом.