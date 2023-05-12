Сиккут: парадоксально, но нехватка медсестер связана и с тем, что многое в жизни общества улучшилось

В этом году Международный день медсестер проходит под девизом „Медсестры – наше будущее“. По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, это означает, что в будущем нам понадобится больше медсестер. „Во многих сферах деятельности возникает вопрос о профессиональной преемственности. Возможно, есть сектора, где рабочие места могут быть автоматизированы. В здравоохранении этот потенциал невелик. Сестринское дело, безусловно, является одной из тех областей, в которой нам и в будущем понадобится человеческая забота“, – сказала министр Сиккут.

По словам министра, в Эстонии реализованы стратегически правильные решения, которые оказывают влияние на изменения жизни общества. „Нехватка медсестер связана в первую очередь с тем, что продолжительность жизни людей значительно увеличилась, поэтому и потребность в медсестрах сильно выросла больше, - сказала министр Сиккут. – К этому факту можно добавить и существующие проблемы с душевным здоровьем, на которые раньше не всегда обращали внимания. Теперь мы знаем, как поставить диагноз, как проводить научно обоснованные вмешательства, у нас лекарства для поддержания благополучия людей. Это создает огромную нагрузку на медсестер, объем которой было трудно спрогнозировать. Парадоксально, но на самом деле нехватка медсестер связана и с тем, что многое в жизни общества улучшилось“.

По состоянию на 2021 год в Эстонии работает около 8600 медсестер. Программа здравоохранения, ориентированного на человека, на 2020-2030 годы, являющаяся частью Плана развития здоровья населения (PHDP 2020-2030), ставит задачу к 2030 году увеличить количество медсестер до 845 на 100 000 населения, что составляет примерно 12 000 медсестер.

Права медсестер расширяются, а их обязанности в здравоохранении увеличиваются. Трудно точно рассчитать, сколько медсестер нам понадобится в будущем, поскольку это зависит от того, изменится ли и как именно роль медсестры. „За последние годы сестринское дело сильно изменилось. Многие услуги, оказываемые в наши дни медсестрами, раньше не существовали. Сейчас в высших учебных заведениях готовят медсестер, которые являются специалистами, обладающими специфическими компетенциями. Они могут выполнять сложные задачи, поэтому нам требуется больше таких специалистов“, - сказала министр Сиккут.