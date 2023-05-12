За дачу — 400 000 евро. Певкур о полигоне Нурсипалу: некоторые предложения превысят миллион евро(33)
Вчера в передаче ЭТВ „Esimene stuudio“ («Первая студия“) министр обороны Ханно Певкур сказал о том, что одному из жителей Нурсипалу предложат компенсацию за дом в размере более полутора миллиона евро.
Министр обороны Ханно Певкур вновь подтвердил в эфире ЭТВ, что людям, которым придется оставить свои дома в связи с расширением полигона Нурсипалу, будет выплачена солидная компенсация. „Суммы, полученные по результатам первичной оценки, очень достойные“,- сказал он.
„Один крупный хуторянин сказал в одной из телепередач, что он будет доволен, если получит компенсацию в размере полутора миллионов евро, то, думаю, хозяину этого хутора предложат даже больше“, - добавил министр обороны.
Ханно Певкур пояснил, как рассчитывается размер компенсации. Эксперты по недвижимости, оценивая восстановительную стоимость, учитывают также надворные постройки, насосные, сараи. „При строительстве любого дома цену имеет каждый квадратный метр. К этой сумме мы добавим 30-% компенсационный бонус, плюс стоимость земли“, - сказал Певкур, подчеркнув, что речь идет не о рыночной цене, а о восстановительной стоимости.
На вопрос ведущего передачи, соответствуют ли действительности слухи о том, что за небольшую дачу государство планирует выплатить 400 000 евро, Певкур ответил утвердительно. „Да, примерно так, и даже больше. Некоторые участки будут оценены в суммы, превышающие миллион евро“, - сказал он.
Певкур повторил, что в зону расширения полигона попадают 217 частных земельных участков, из них примерно 200 заняты лесными и сельскохозяйственными угодьями. Застроен 21 земельный участок, на 16 из них постоянно живут люди.
Обструкция мешает завершить процесс
По словам Певкура, организованная оппозиционными депутатами обструкция в парламенте тормозит решение вопроса, касающегося расширения полигона Нурсипалу. „Этот вопрос мы хотели обсудить в комиссии по гособороне на на этой неделе, но не смогли этого сделать“, - сказал Певкур. Очередная попытка будет предпринята на следующей неделе.
Правительство хотело бы принять поправки к закону, необходимые для расширения полигона Нурсипалу, и сделать конкретные предложение о выкупе домов до Иванова дня. Работа продолжается по многим направлениям: идет предварительная оценка в рамках Natura, прорабатываются модели распространения шума. В ближайшее время Ханно Певкур встретится с представителями местных самоуправлений, чтобы обсудить компенсационные меры.
Мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю правительство подготовит пакет, который будет включать компенсационные выплаты, которые к мы выплатим волостям Антсла, Выру, Рыуге и городу Выру. Как заверил Певкур, ему понятны беспокойство и эмоции местных жителей, но расширение полигона служит интересам всех жителей Эстонии, благодаря ему усилится подготовка 2-й пехотной бригады.
„Существуют два вероятных направления нападения России на Эстонию, это северо-восток, там располагается 1-я пехотная бригада, и юго-восток, откуда исторически Россия всегда нападала на Эстонию, там находится 2-я пехотная бригада. И если мы хотим, чтобы 2-я пехотная бригада знала особенности местного рельефа и леса, тренировалась вместе с союзниками, нам необходим этот полигон“, - сказал Певкур.
По вечерам и воскресеньям стрельб не будет
Певкур пояснил также, что в будущем на полигоне стрелять из крупнокалиберных орудий будут 20-25 дней в году, и с начала мая до конца августа стрельбы проводиться не будут. „Никакой деятельности не будет также по вечерам, начиная с шести часов, и в выходные дни. Ограничения довольно строгие“, - отметил он.
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