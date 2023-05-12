За дачу — 400 000 евро. Певкур о полигоне Нурсипалу: некоторые предложения превысят миллион евро

Министр обороны Ханно Певкур вновь подтвердил в эфире ЭТВ, что людям, которым придется оставить свои дома в связи с расширением полигона Нурсипалу, будет выплачена солидная компенсация. „Суммы, полученные по результатам первичной оценки, очень достойные“,- сказал он.

„Один крупный хуторянин сказал в одной из телепередач, что он будет доволен, если получит компенсацию в размере полутора миллионов евро, то, думаю, хозяину этого хутора предложат даже больше“, - добавил министр обороны.

Ханно Певкур пояснил, как рассчитывается размер компенсации. Эксперты по недвижимости, оценивая восстановительную стоимость, учитывают также надворные постройки, насосные, сараи. „При строительстве любого дома цену имеет каждый квадратный метр. К этой сумме мы добавим 30-% компенсационный бонус, плюс стоимость земли“, - сказал Певкур, подчеркнув, что речь идет не о рыночной цене, а о восстановительной стоимости.

На вопрос ведущего передачи, соответствуют ли действительности слухи о том, что за небольшую дачу государство планирует выплатить 400 000 евро, Певкур ответил утвердительно. „Да, примерно так, и даже больше. Некоторые участки будут оценены в суммы, превышающие миллион евро“, - сказал он.

Певкур повторил, что в зону расширения полигона попадают 217 частных земельных участков, из них примерно 200 заняты лесными и сельскохозяйственными угодьями. Застроен 21 земельный участок, на 16 из них постоянно живут люди.

Обструкция мешает завершить процесс

По словам Певкура, организованная оппозиционными депутатами обструкция в парламенте тормозит решение вопроса, касающегося расширения полигона Нурсипалу. „Этот вопрос мы хотели обсудить в комиссии по гособороне на на этой неделе, но не смогли этого сделать“, - сказал Певкур. Очередная попытка будет предпринята на следующей неделе.