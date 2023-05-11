В Ида-Вирумаа одновременно вспыхнули несколько крупных природных пожаров

Во второй половине дня (13.53) в Спасательный департамент поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Кохтла-Ярве в районе улицы Каэвури.

Спустя полчаса, в 14.24 пожарным поступил вызов в село Аа (волость Люганузе, лесничество Кохтла), где также на большой территории загорелась листва и трава. В 16.21 поступил еще один вызов в лесничество Кохтла. Одновременно в регионе произошли несколько небольших возгораний.

Таким образом, большая часть ресурсов спасателей Вирумаа сейчас занята работами по тушению пожаров. В Нарве и Йыхви реагирование спасателей на вызовы, связанные со спасением жизни, обеспечено. В других местах Ида-Вирумаа прибытие помощи на место происшествия может несколько задержаться, но ни один вызов без реагирования не останется.

В дополнение к профессиональным пожарным командам к спасательным работам привлечено большое число добровольных пожарных из Ида- и Ляэне Вирумаа.

Идаский спасательный центр отмечает, что большинство ландшафтных пожаров начинаются из-за человеческой небрежности или просто злонамеренности. Пожарные обращают внимание, что в условиях сухой местности нужно быть крайне осторожным в обращении с открытым огнем.