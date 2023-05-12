Ратас: если коалиция станет продавливать что-то силой, это будет очень плохая практика

Ратас сказал, что желанием Центристской партии по-прежнему является отказ правящей коалиции от своей политики, которая выражается в попытке провести в парламенте законопроект о семейных и детских пособиях.

Ратас, по его собственным словам, предложил на собрании старейшин Рийгикогу ряд компромиссных решений, но ни одно предложение подхвачено не было.

„К примеру, если оппозция прекратит подачу запросов и законопроектов, то коалиция пообещает со своей стороны, что не будет связывать законопроекты с вотумом доверия, чтобы в Рийгикогу прошел нормальный процесс производства, отозвали бы законопроект о семейных пособиях и рассмотрели бы его в рамках политического процесса“, - сказал Ратас.

Вторым требованием Центристской партии было разделение законопроекта о налоговых изменений на четыре чести. На сегодняшнем заседании правительство его удовлетворило.

„Если со стороны коалиции силой чего-то делать, то это будет очень плохой практикой. Делать изменения силой — я не вижу этого в Законе о регламенте и порядке работы Рийгикогу“, - сказал Ратас.

„Заседание совета старейшин Рийгикогу вызвало большое огорчение. Коалиция продолжает эскалацию обстановки и даже не притворяется, что хочет найти решение“, - сказал председатель другой оппозиционной партии – EKRE - Мартин Хельме.

„В сущности, от нас требуют отказаться от всех средств обструкции, чтобы реформисты со своими приспешниками беспроблемно править. Почему мы должны на это соглашаться, точно ответить никто не может. Почему мы должны на это согласиться в ситуации, в которой нам не предлагают малейших уступки со стороны коалиции, еще тяжелее ответить“, - приводит слова Хельме rus.err.