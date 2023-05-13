Часть украинских беженцев бросит якорь в Эстонии. Но большинство смотрит в сторону дома

Российская военная агрессия заставила искать по всему миру приют более восьми миллионов жителей Украины. 127 000 военных беженцев (1,5%) приехали в Эстонию, из них 40 000 человек остались здесь жить.

Согласно статистике, среди нашедших себе в Эстонии убежище украинцев в основном — женщины работоспособного возраста и молодежь в возрасте до 20 лет, большая часть из которой по возрасту учащиеся. Интересно, что две трети женщин работоспособного возраста живут здесь со своими партнерами. Здесь нужно учесть, что часть украинцев и бежали в Эстонию, потому что их супруги (спутники жизни) уже ранее работали здесь.