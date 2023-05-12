Затянем пояса: заемщики должны готовиться к еще двум волнам повышения интрессов

Экономические аналитики LHV, Coop Pank и SEB признают, что решение Европейского центробанка о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов было вполне ожидаемым. „В воздухе витала возможность поднять выше, но, поскольку экономический рост в Европе в первые месяцы был довольно хрупким, вероятно, было разумнее двигаться вперед более скромными темпами“, — пояснил экономический аналитик LHV Кристо Ааб.