12.05.2023, 09:10
Затянем пояса: заемщики должны готовиться к еще двум волнам повышения интрессов(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Европейцам нужно готовиться к еще двум повышениям процентной ставки Европейским центробанком. О достижении Euribor нулевой отметки сегодня не может быть и речи, пишет Ärileht.
Экономические аналитики LHV, Coop Pank и SEB признают, что решение Европейского центробанка о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов было вполне ожидаемым. „В воздухе витала возможность поднять выше, но, поскольку экономический рост в Европе в первые месяцы был довольно хрупким, вероятно, было разумнее двигаться вперед более скромными темпами“, — пояснил экономический аналитик LHV Кристо Ааб.